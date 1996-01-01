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Прокуратура вынесла протест на постановление губернатора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Больше года предприниматели добиваются отмены обязательного ежедневного декларирования розничной продажи алкогольной продукции.

По этому поводу собиралась даже местная фракция "Единой России", которая приняла решение ходатайствовать перед губернатором об изменении периода подачи деклараций. Но то ли губернатор "чихал" на фракцию, то ли сама фракция забыла о своем решении - ежедневные мучения розничных продавцов алкоголя продолжаются.

Однако совет предпринимателей Артема, направив очередное обращение в прокуратуру Приморского края, получил ясный и понятный ответ. В нем сказано: "Действующим федеральным и краевым законодательством губернатор и администрация края не наделены полномочиями по введению декларирования розничной продажи и установления порядка предоставления деклараций о розничной продажи алкогольной продукции". Далее в документе сказано, что "постановление губернатора Приморского края от 12.04.2005 г. № 90-па и постановление администрации Приморского края от 19.06.2006 г. № 148-па принято с нарушением компетенции высшего должностного лица и высшего исполнительного органа субъекта РФ. Прокуратурой края подготовлен протест на указанные нормативные акты".

В общем, если прокуратура добьется отмены нормативных актов, то предприниматели будут праздновать победу. Только вернет ли администрация края деньги бизнесу? Ведь ежедневное декларирование вылетало предпринимателям в копеечку, и речь идет о многих миллионах рублей. И будет ли отвечать губернатор лично за свой "промах"?

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