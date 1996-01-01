Импортному меху открыли дорогу

В конце августа правительство приняло постановление, по которому ставки на меховую импортную одежду снижены в два раза - с 20 до 10%. Провоз шубок из норки, песца и шиншиллы через границу станет вдвое дешевле.

Новое правило коснется как крупных поставщиков, так и физлиц, провозящих через границу меха на сумму, превышающую размер беспошлинного багажа. Таким образом, уменьшение таможенных платежей направлено на легализацию импорта меховых изделий. Причем речь идет не о челноках, которые везут незадекларированные партии шуб в пределах беспошлинного багажа, а о фирмах, которые занимаются оптовыми поставками.

По данным Союза производителей и импортеров, по действующим таможенным ставкам вкупе с НДС импортеры вынуждены оплачивать на таможне до 40% от стоимости товара. Это создавало мощный коррупционный рычаг, так как реальные продажи меховых изделий в России чуть ли не в 30 раз превышают объемы официального импорта.

Что касается Приморского края, то можно ожидать, что теперь часть мехового потока, идущего через границы, будет также "обелена". По мнению директора мехового салона "Минк" Веры ШОЛОХОВОЙ, снижение ставок принесет пользу тем, кто ведет свою деятельность легально. Однако таких продавцов по факту не очень много. Близость Китая привела к тому, что в последние 5-7 лет китайские шубы вытеснили с рынка отечественные.

"Дальневосточный рынок сбыта наполняется продукцией из Поднебесной только на 50%, - заявили ДДГ "ЗР" в одном из меховых магазинов Владивостока. - Основные каналы поставок китайской продукции идут из Москвы. В Москве "серые" схемы отлажены и успешно работают не первый год.

Допустим, предприниматель завозит к сезону новую партию товара. Он едет на специализированную выставку и выбирает образцы. Затем отдает их на зарубежную фабрику, и она в согласованные сроки производит товар. Только этот товар нужно еще доставить в Россию. Этим занимаются транспортно-экспедиторские компании. Например, много зарубежного меха проходит через компанию "Интернейшнл карго сервис". И самое интересное в том, предприниматель даже не знает, по "белой" или "серой" схеме происходит растомаживание его продукции. Ему выставляют общий ценник за услуги - в среднем около $100 за изделие, причем в эту цифру входит и доставка.

Представители Союза производителей и импортеров подсчитали, что послабление таможенных правил может за год принести в бюджет около 200 млн руб. И их оптимизм основан на уже имеющем место обувном "эксперименте", когда такая схема уже была использована при снижении импортных пошлин на обувь в 2006 г. Поэтому официальная статистика по ввозу обуви сразу дала рост.

Но есть и обратная сторона медали. Наполнение бюджета за счет легализации теневых партий может сыграть злую шутку с теми немногими российскими предприятиями легкой промышленности, которые сегодня еще производят меховую одежду.

"Было гораздо правильнее, если бы вместо таких мер государство поддержало российских меховщиков, - уверен управляющий салоном "Российские меховые изделия" Фарит МУЛЛАЯНОВ. - Мы являемся представителем в Приморском крае меховой фабрики "Мелита". Специализация фабрики - изделия из меха овцы, бобра, лисы. Сегодня у фабрики 20 дилеров по всей стране, но проблема конкуренции обостряется".

"Меховой бизнес в России находится в глубокой стагнации, - уверена Вера Шолохова. - Пушное величие России осталось в прошлом. Большинство пошивочных предприятий вынуждено закупать отечественный мех не по долгосрочным контрактам у зверосовхозов, а на зарубежных аукционах. В итоге отечественные звероводы несут убытки, так как не могут найти устойчивые каналы сбыта и тем самым привлечь инвестиции в отрасль, а пошивочные производства в России не могут конкурировать с тем же китайским производителем. Ведь понятно, что стоимость затрат на производство одного мехового изделия в том же Китае значительно ниже, чем в России. Поэтому если правительство хочет поддержать российские меховые предприятия, то оно могло бы уменьшить таможенную пошлину на ввоз сырья".

С ее мнением согласен Фарит Муллаянов. "Наша фабрика всегда закупала мех в республиках Средней Азии. Там было сильно развито овцеводство. Сегодня приходится вести сырье из Австралии и Новой Зеландии. Кризис зверосовхозов привел к тому, что меха не хватает даже тем немногим пошивочным предприятиям, оставшимся в стране".

"Кризис в пушной отрасли продолжается более 10 лет. Однако по факту государство никаких мер за все эти годы не предприняло, - считает Александр КОВАЛЕНКО бывший директор зверосовхоза "Тигровый". - Звероводам с каждым годом все сложнее выживать. Стоимость кормов, электроэнергии и отсутствие государственных дотаций привело к банкротству сотен зверосовхозов по всей стране. А те немногие, что выжили, столкнулись с тем, что за этот промежуток их рынки сбыта оказались уже занятыми зарубежными звероводческими хозяйствами".

Что будет с пушной отраслью далее, предсказать никто не берется. Но изменения законодательства для отрасли еще будут происходить. Существует предложение Союза производителей ввести дифференцированные ставки на меховую одежду - в зависимости от ее цены. Так, для дешевого меха предлагают ввести высокие ставки, а для дорогого - низкие. Хотя этот проект пока заблокировали. А ведь он мог бы защитить от импортных конкурентов российских скорняков, которые шьют шубы из недорогих мехов. Что же касается роскошных шуб, то они почти все завозятся из-за границы. Впрочем, не исключено, что к двухступенчатой системе еще вернутся. Предполагается, что в течение нескольких месяцев будет проводиться мониторинг работы по введенной схеме, а уже после этого чиновники вернутся к вопросу о дифференцировании ставок.

Единственные, кто еще не потерял позиции в пушной индустрии, - это российские промысловики. Ведь отдельные виды пушного зверя практически не выращивают в неволе. Например, российский соболь на меховых аукционах по-прежнему является самым востребованным лотом. То же самое можно сказать о мехе рыси, бобра, морского котика и песца.