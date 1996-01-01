С начала года "Спасскцемент" выпустил миллион тонн цемента

В ОАО "Спасскцемент" с начала года выпущена миллионная тонна цемента. Это больше чем за весь прошлый год, а всего в 2007-м на предприятии готовы произвести 1,8 млн тонн продукции, сообщает пресс-служба предприятия. Добиться такого показателя поможет запуск пятой печи на Спасском цементном заводе, который в ближайшее время заработает на полную мощность. После ремонта в объединении "Спасскцемент" не останется ни одной неработающей печи. Запуск старого завода уже открыл около 700 новых рабочих мест.