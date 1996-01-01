Акционеры Восточного порта не спешат за дивидендами

ОАО "Восточный порт" не успел выплатить дивиденды своим акционерам в срок. Согласно решению, принятому на собрании акционеров, в срок до 27 августа было необходимо выплатить по 1 руб. 26 коп. на одну обыкновенную акцию и по 15 руб. 76 коп. - на каждую конвертируемую привилегированную. Общий размер начисленных дивидендов составил 8 млн 492 тыс. 860 руб. Согласно отчету выплаты составили около 80%. Причина - неявка в кассу общества акционеров, пожелавших получить деньги наличными, а также неполные или устаревшие данные о банковских счетах акционеров, указанных в их анкетах.