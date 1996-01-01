"Дальполиметалл" претендует на "Силинку"

Во Владивостоке 14 сентября состоится аукцион, на котором будет выставлена лицензия на проведение разведки и добычу на Силинском месторождении полиметаллических руд (Дальнегорский район, Приморский край). Стартовая цена актива - 2,2 млн руб., срок лицензии - 10 лет. Запасы, утвержденные ГКЗ в 1960 году, по категории В+С1 составляют: свинец - 13,9 тыс. т, цинк - 18,3 тыс. т; по категории С2: свинец - 5 тыс. т, цинк - 7,3 тыс. т, серебро - 39,8 т, кадмий - 104,6 т. Между тем, по мнению экспертов, единственным претендентом на Силинское является приморское ОАО "ГМК "Дальполиметалл", а второй участник - "технический конкурент", необходимый для того, чтобы торги состоялись.