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ДВ центр судостроения и судоремонта пока без уставного капитала
Уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации сформирован в размере 1,098 млрд руб. Такое решение приняла правительственная комиссия по обеспечению интеграции предприятий судостроительного комплекса РФ.
На заседании комиссии также одобрены в целом проект устава ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" и типовой проект устава дочерних обществ. Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщает со ссылкой на пресс-службу Минпромэнерго.
Напомним, судостроительная корпорация разделена на три холдинга: Западный центр судостроения с центром в Санкт-Петербурге, Северный центр судостроения в Северодвинске и Дальневосточный центр судостроения во Владивостоке. При этом уставный капитал Западного центра судостроения составил 68,732 млн руб., Северного центра судостроения и судоремонта - 116,992 млн руб. Уставный капитал Дальневосточного центра судостроения и судоремонта будет определен в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минпромэнерго.
Между тем генеральный директор ЦНИИ им. академика КРЫЛОВА, академик РАН Валентин ПАШИН считает, что российское судостроение неконкурентоспособно на мировом рынке. "Отечественная судостроительная промышленность не может обеспечивать не только иностранные нужды, но даже свои собственные", - заявил он на I Российской научно-технической конференции судостроителей в Санкт-Петербурге. Как сообщает ИА REGNUM, Пашин отметил, что подобная ситуация в судостроении возникла из-за "неконкурентоспособного российского судостроения - как гражданского, так и военного".
По словам Пашина, одна из причин низкой конкурентоспособности - запущенность научных исследований в сфере проектирования и строительства судов. Академик отметил, что еще одной проблемой судостроительной отрасли является изношенность объектов производства.
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