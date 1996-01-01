Мощности рыбных портов простаивают

Как сообщила "ЗР" генеральный директор компании "Дальрыбпорт" Людмила ТАЛАБАЕВА, их предприятие простаивает большую часть года.

"В этом году из 600 тыс. тонн добытого рыбаками минтая через наши портовые мощности прошло чуть больше 20 тыс. тонн. Вся остальная рыба уходит с района лова в Китай и Корею. В итоге наши причальные стенки, в строительство и модернизацию которых мы вложили значительные средства, простаивают. Правда, с началом лососевой путины портовые мощности загружены на 90%. Но путина идет всего три месяца, поэтому наблюдается рост цен на транспортные услуги и хранение на холодильниках. В этот период все стараются заработать и покрыть свои убытки, которые накапливаются в остальные месяцы".