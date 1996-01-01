Рыборазводный завод осетровых будет построен на Амуре

Рыборазводный завод осетровых пород рыб будет построен на Амуре. Такое поручение велел подготовить Президент России В. ПУТИН. Об этом, как сообщает РИА "Восток-Медиа", рассказал на пресс-конференции по возвращении из командировки в Москву и Астрахань губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

Губернатор сообщил, что в ходе обсуждения проблем в рыбной отрасли он доложил руководству страны, что представители Китая, которые во многом способствовали уничтожению осетровых в прежние годы, сегодня говорят о том, что на их территории построены рыборазводные заводы, которые занимаются воспроизводством ценных пород рыбы, а в России таких заводов нет. Более того, китайцы сегодня поднимают вопрос о лишении россиян права ловить амурского осетра.

"Возможно, они и правы, - сказал Виктор Ишаев. - Мы, предвидя эту ситуацию, включили строительство завода в федеральную программу "Дальний Восток и Забайкалье", но министерство экономического развития отказалось финансировать этот проект. Теперь президент дал поручение включить этот объект в программу. Так что наверняка этот завод в ближайшие годы будет построен".