Рыбаки Дальнего Востока ждут перераспределения рыбных долей и укрупнения компаний

Рыбная реформа, стартовавшая в 2004 г., близится к завершению. Курс правительства, направленный на вывод отрасли из кризиса, частично оправдался. Компании, занимающиеся добычей морских биоресурсов, не только упрочили свои позиции на рынке, но и вышли на новую ступень развития. Сегодня большинство компаний вывели свой бизнес из "тени", а рыбацкое сообщество решило своими силами объявить войну браконьерам.

При этом крупные компании региона всерьез задумались об интеграции дальневосточного рыбного бизнеса в мировой рынок рыбопродукции. Правда, для этого необходимо доказать иностранным партнерам, что с рыбной отраслью в России все в порядке и в ближайшие 10-15 лет ее штормить не будет.

А сделать это будет не так просто. Прозрачность для иностранцев заключается в целой цепочке технологических факторов. Прежде всего, речь идет о той продукции, которая поставляется на зарубежные рынки сбыта. Для успешных продаж необходимо доказать, что рыба или морепродукты выловлены в пределах допустимой квоты. Но и без намеков иностранцев дальневосточные рыбаки понимают, что все компании должны работать в равных условиях. Если кто-то ловит больше квоты или открыто занимается нелегальным промыслом, то это приводит всегда к одному - падению цен на внешних рынках сбыта. Так было, когда сотни судов нелегально ловили тысячи тонн краба. В итоге цены на краб опустились до такого минимума, что десятки компаний, ведущих легальный промысел, от добычи этого объекта отказались.

Начали с краба - кончили минтаем

Вслед за крабом под браконьерский прессинг попал морской еж. Каждый год более 10 тыс. тонн этого морского деликатеса, добытого браконьерами сверх установленного ОДУ, попадает в Японию.

За морским ежом стали страдать креветочные компании. Однако настоящий теневой размах показала минтаевая путина 2005 -2006 гг. когда почти 30 дальневосточных компаний, имеющих квоты на вылов минтая, стали недополучать прибыль от продажи икры. Финансовые потери были настолько велики, что бизнес создал Ассоциацию добытчиков минтая.

"Прежде всего, мы смогли собрать под свое крыло крупнейшие рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока: "Океанрыбфлот", "Ролиз", "НБАМР", "Дальморепродукт", "Дальрыба", "ТУРНИФ", "ИНТРАРОС", "Камчатимпэкс", "Магаданрыба и другие - всего 25 компаний Приморского и Хабаровского краев, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей. И никого не пришлось сильно убеждать. Объединение рыбаков, добывающих минтай, просто назрело. Тянуть с решением наболевших проблем было уже нельзя, ведь хаотичная, нескоординированная деятельность рыбопромысловых компаний на промысле и внешнем рынке, их слабое взаимодействие с регулирующими органами, недостаточное взаимодействие с научными структурами привели к тому, что рынок икры минтая весной 2006 г. просто рухнул, - рассказывает исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Александр ТАШКИН. - Фирмы, работающие на рынке Японии, в течение последних пяти лет постоянно увеличивали объемы поставок икры минтая. Так, если в 2002 г. на рынок Японии было поставлено 12 тыс. тонн, то уже в 2006 г. - почти 30 тыс. тонн. Отсюда и резкое падение цен - с 15 тыс. долларов в 2001 г. до 9 тыс. долларов за тонну в 2005-2006 гг. Опыт объединения был взят на вооружение другими компаниями, работающими на промысле одних и тех же биоресурсов. "Уже через год количество компаний, специализирующихся на добыче креветки на Дальнем Востоке, резко снизится, - заявил президент ассоциации "Далькреветка" Юрий МОСКАЛЬЦОВ. - По нашим данным, сегодня на Дальнем Востоке промысел северной и гребенчатой креветки ведут 68 предприятий. 77 промысловых судов ежегодно осваивают ресурс объемом не менее 7 тыс. тонн. Однако около 45 судов имеют чисто номинальные (несколько тонн) квоты на этот вид биоресурсов, отдельные суда и вовсе имеют разрешение на добычу всего 100 килограммов этого морского деликатеса".

Гонять судно в море из-за 100 килограммов судовладельцы не будут. Поэтому это - форма завуалированного браконьерства. Есть в рыболовном билете разрешение на прилов креветки - вот и лови ее, сколько надо. Только компании даже ставки сбора за этот вид биоресурсов не платят. Получается парадоксальная ситуация: квот нет, а промысел вести можно практически легально. Главное, чтобы пограничники с тоннами на борту не поймали. А если такое случится, то в судовой кассе на это случай есть денежная "заначка". И если "серые" суда все же выходят в море, значит она помогает.

А вот государство из-за этих "рыбных" коммерсантов теряет сотни тысяч тонн морепродуктов и миллионы в бюджете. Например, если брать ту же креветку, то в 2006 г. компании официально добыли 7 тыс. тонн. А вот японские партнеры предоставили данные, что на их рынок поступило 9,5 тыс. тонн. Более того, японские перекупщики уже уведомили ассоциацию о том, что отдельные рыболовные компании предлагают японскому рынку в счет крупной предоплаты через иностранные банки поставить только гребенчатой креветки свыше 500 тонн, что почти в 1,5 раза превышает ОДУ на 2007 г.

Рыба не нефть...

С минтаем или лососем вообще беда. Если компания показывает выход икры в 7-8%, то это сотни тонн загубленного минтая. Еще 3 года назад в Москву были отправлены видеоматериалы, отснятые экипажами судов по заданию судовладельцев. На этих кадрах видно, как суда выкидывают за борт сотни и сотни тонн минтая. Это все равно, что майнать за борт пачки долларов. Может, это несколько и виртуально, но ведь в других отраслях порядок наведен. Например, компании, добывающие нефть, не могут добыть в два раза больше, чем им разрешено. Более того, вряд ли частная фирма может пробурить скважину и качать природные богатства, откупаясь от чиновников и контролирующих организаций солидными взятками. А вот в рыбной отрасли, оказывается, можно.

На последнем совещании глава ФАР Андрей КРАЙНИЙ заявил, что, по его информации, в ходе лососевой путины браконьеры загубили более 150 тыс. тонн красной рыбы.

Пока чиновник открывает данный факт для себя, руководители камчатских предприятий нанимают для охраны своих участков вертолеты. Видимо, надежда на государственную поддержку у них уже угасла.

Есть еще одна проблема, которую пока рыбная реформа не решила. "Время небольших компаний, имеющих небольшие квоты и малое количество единиц флота, уходит", - этот тезис еще в 2004 г. высказал во время своего визита во Владивосток президент России Владимир ПУТИН. И он оказался прав. Укрупнение рыбацкого бизнеса началось. Но идет оно крайне медленно. А тормозом является то, что законодательно квота не стала финансовым инструментом. А ведь по факту она стала определяющим фактором капитализации предприятия. Под нее дают кредиты, заключаются контракты.

"Рыбные монстры" появятся скоро

Зато в Москве все напуганы тем, что иностранный бизнес решил вторгнуться в российскую рыбную отрасль. Правда, в чем опасность, чиновники не говорят, но намекают на продовольственную безопасность страны. Однако то, что рыба для конечного потребителя в России дороже, чем ввезенная из-за рубежа, те же чиновники признают. И пеняют на политику рыбаков. А вот доводы рыбаков о том, что цены на ГСМ постоянно растут, что транспортные расходы увеличились почти в три раза, что портовые сборы очень высокие, что контролирующих организаций очень много, в расчет не берутся.

Поэтому стремление компаний "завязаться" на зарубежных рынках понятно. И отдельные умные головы это естественно. "Нельзя говорить о том, что иностранный капитал вторгается в рыбный бизнес Дальнего Востока в ущерб национальным интересам России, - считает руководитель рыбохозяйственного департамента администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. - Вхождение легального иностранного капитала в рыбную отрасль - это современное состояние развития любого бизнеса. Необходимо понять, что суммарный вылов биоресурсов в России настолько высок, что внутренний рынок страны его никогда не переварит, поэтому нужно выходить на внешние рынки сбыта и реализовывать продукцию там. Но там все уже давно поделено, и Россия воспринимается как сырьевой придаток. Но если российские компании смогут пересмотреть принципы сотрудничества с иностранным бизнесом и создать крупные интернациональные холдинги, то это будет настоящий прорыв".

В том, что укрупнение компаний произойдет в ближайшие два года, эксперты не сомневаются. Прежде всего, укрупнение начнется после 2008 г., когда правительство должно второй раз закрепить доли от ОДУ за предприятиями. И хотя закрепление и частичное перераспределение долей ожидаемо, сюрпризы здесь не исключены. Согласно закону, доля закреплялась за предприятиями на 5 лет. Однако многие руководители предприятий считают этот срок непродолжительным для определения стратегии производства рыбодобывающего предприятия, поэтому требуют закреплять долю на 15 и 20 лет. Часть руководителей считает, что семилетнее закрепление квот для предприятий было бы лучшим выходом. Но есть и мнения о 25-летнем закреплении доли.

"Вопрос о сроках очень важный, - высказал свое мнение один из экспертов рыбной отрасли. - При сделках купли-продажи предприятий или возможных слияниях и поглощениях компаний временной срок - это деньги. Чем больше срок, тем дороже компания. Укрупнение компаний начнется в 2008- 2009 гг. Скорее всего, на Дальнем Востоке первыми будут сливаться компании, имеющие большое количество квот. Будут созданы 2-3 компании, имеющие в своем запасе 100-150 тыс. тонн квот. За этим компаниями будет стоять иностранный капитал. Понятно, что такие компании будут иметь потребность в кредитах и финансовых средствах для развития. Поэтому при достижении определенного порога необходимой капитализации они пройдут IPO и выйдут на фондовый рынок.