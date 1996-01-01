Глава Камчатки предложил создать на Дальнем Востоке рыбную биржу

Губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ принял участие в работе президиума Госсовета по вопросам рыбной отрасли России. По словам главы региона, на этом совещании состоялся очень серьезный и обстоятельный разговор на тему развития рыбной отрасли страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Камчатского края.

Губернатор предложил создать на Дальнем Востоке рыбную биржу с двумя центрами - в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке. Эта биржа могла бы помочь капитанам судов, находящихся на промысле, еще до захода в порт продавать выловленную продукцию. Данные же о ценах и объемах продажи поступали бы на биржу. Таким образом, государство сможет контролировать ценовую политику и объем выловленных биоресурсов, а также параллельно контролировать количество рыбы, вывезенной за пределы экономзоны.

Алексей Кузьмицкий также предложил внести поправки в закон и четко определить такое понятие, как "прибрежное рыболовство", чтобы не было неясностей, которые могли бы привести к конфликтам и спорам. "Также было предложено перераспределить доходы от сборов за пользование водными биологическими ресурсами в пользу регионов. Сейчас в федеральную казну уходит 70% средств, вырученных от сборов, а региону остается лишь 30%", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по мнению камчатского губернатора, нужно оптимизировать ставки сборов за пользование биоресурсами. К примеру, плата за право на вылов тонны нерки составляет 20 тыс. руб., а на вылов тонны осетра (который в разы дороже на рынке) 5 тыс. руб. Как сказал Алексей Кузьмицкий, кардинальные перемены в рыбной отрасли должны произойти уже до 1 января следующего года.