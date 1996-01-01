Новый нацпроект "Рыба"?

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу предлагает Правительству РФ принять государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса, заявил сегодня журналистам председатель этого комитета Геннадий ГОРБУНОВ.

Он считает, что такая госпрограмма должна быть аналогичной принятой госпрограмме развития сельского хозяйства. В этой программе необходимо предусмотреть первоочередные задачи системного решения вопросов обновления рыбопромыслового флота, определить объем средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями рыбохозяйственного комплекса для строительства и модернизации рыбопромысловых судов на судостроительных предприятиях России, а также уплату лизинговых платежей.