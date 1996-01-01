Улов досмотрят на границе

Россельхознадзору удалось договориться с китайскими коллегами о государственном портовом контроле подтверждения законности вылова экспортируемой из России рыбы. На очереди - введение аналогичных мер в портах Японии и Кореи. В странах Евросоюза такой досмотр уже проводится, пишет "Российская газета".

О тех проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе специалисты Россельхознадзора, рассказал заместитель руководителя службы Григорий КОВАЛЕВ:

- Бесконтрольный браконьерский лов рыбы и других биоресурсов наносит не только огромный материальный урон нашей стране, но в последние годы поставил на грань исчезновения некоторые биологические виды. Эта проблема коснулась, например, морских ежей, камчатского краба. Очень серьезно подорваны запасы минтая и лососевых рыб. А об осетровых в Каспийском и Азовском бассейнах как о запасах просто уже и говорить не приходится. Этим озадачилась мировая общественность и включила российских осетровых в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Но как можно соблюсти баланс, если нет возможности определить, сколько, например, осетровых рыб вылавливают сверх установленных квот? Для начала мы решили навести порядок на внешних рынках. Экспортеры теперь обязаны представить документы, подтверждающие, что вся находящаяся на борту рыба выловлена легально, то есть в пределах выделенной им квоты, не только при вывозе ее из России, но и при ввозе в страну назначения. Для этого со странами - участницами Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) была достигнута договоренность о так называемом государственном портовом контроле, который введен в Северном бассейне в мае 2007 года. Такому же контролю теперь подвергается и перегрузка уловов в море с одного судна на другие.

Первыми нашими партнерами стали страны Евросоюза, Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарерские острова. То есть порядок на северном направлении был налажен. Но "открытой улицей" до сих пор продолжало оставаться восточное направление, хотя львиная доля российской рыбы уходит в Китай, Японию и Корею. В этом году цивилизованные отношения начали складываться и с ними. С Китаем Россельхознадзору удалось договориться о государственном портовом контроле. Сейчас ведутся переговоры с Японией и Кореей. Хотелось бы надеяться, что к будущему году они завершатся положительно.

Что же касается внутреннего рынка, то тут, пожалуй, навести порядок будет посложнее. Ведь на каждом километре инспектора Россельхознадзора не поставишь. Поэтому главное наше внимание обращено на незаконный оборот рыбной продукции, включая рынки, где рыбы и икры продается значительно больше, чем разрешено к лову.