Полпред - за удвоение уловов

Удвоить добычу рыбы в ДФО считает возможным полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ.

В своем выступлении на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья дальневосточный полпред сообщил, что в рыбной отрасли региона занято более 150 тыс. человек и функционирует свыше 2400 предприятий. Отрасль входит в число главных в экономике округа и составляет 14% в общем объеме промышленного производства. "С учетом прошлого опыта эти цифры можно удвоить, а значит, в общем объеме промышленного производства это может быть почти треть", - подчеркнул Камиль Исхаков.