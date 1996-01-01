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Полпред - за удвоение уловов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Удвоить добычу рыбы в ДФО считает возможным полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ.
В своем выступлении на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья дальневосточный полпред сообщил, что в рыбной отрасли региона занято более 150 тыс. человек и функционирует свыше 2400 предприятий. Отрасль входит в число главных в экономике округа и составляет 14% в общем объеме промышленного производства. "С учетом прошлого опыта эти цифры можно удвоить, а значит, в общем объеме промышленного производства это может быть почти треть", - подчеркнул Камиль Исхаков.
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