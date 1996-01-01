Рыбаки ДВ пообщаются с Пехтиным

У рыбаков-дальневосточников появилась возможность дать поручения занятся решением наиболее острых рыбацких проблем заместителю председателя Госдумы РФ Владимиру ПЕХТИНУ. Инициатором встречи выступила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Как сообщили в пресс-службе ассоциации, Владимир Пехтин принимает участие в разработке поправок к Федеральному закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", и для рыбаков Дальнего Востока очень важно озвучить на этой встрече самые наболевшие проблемы, требующие скорейшего решения. Среди них - необходимость отмены разделения промышленных квот на квоты прибрежного рыболовства и квоты в ИЭЗ России и введение упрощенного порядка пересечения госграницы, вопросы закрепления рыбопромысловых участков за пользователями, передача функций управления прибрежным рыболовством и марикультурой субъектам РФ и т. д.

Встреча пройдет 12 сентября в 12.00 в зале заседаний научного совета ФГУП "ТИНРО - Центр". Участие в мероприятии примут представители рыбацкой общественности Дальневосточного бассейна и руководители предприятий-членов ассоциации, а также специалисты администрации Приморского края, президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ.