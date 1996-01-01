Малый и средний бизнес в Хабаровске поддерживают

Доля малых предприятий Хабаровска в общеотраслевом обороте сегодня равна 30,7%, в сфере малого бизнеса занято 98 тыс. горожан, что составляет около 29% от всего экономически активного населения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, коммерческие структуры все активнее участвуют в выполнении муниципального заказа, растет и их доля в общем объеме поставки товаров и услуг для нужд городского хозяйства и муниципальных учреждений. По итогам первого полугодия нынешнего года среди победителей конкурсов 80% победителей являются субъектами малого бизнеса, с ними заключены контракты на сумму свыше 640 млн руб. - 46%. Предприниматели занимаются поставками продуктов питания, лекарств, мягкого инвентаря, осуществляют подрядные работы по ремонту школ и больниц, выполняют охранные услуги. Около 20 частных предприятий обслуживают жилищный фонд - им передано на подряд 84% жилья. Участие в выполнении муниципального заказа является одной из форм поддержки малого предпринимательства. С нынешнего года в Хабаровске реализуется уже четвертая по счету городская программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства", которая рассчитана до 2009 года. На кредитование малого бизнеса в нынешнем году из бюджета города на эти цели выделено 5 млн руб. По прогнозным оценкам к 2009 году число горожан, занятых в малом бизнесе, увеличится на 9 тыс. и достигнет 107 тыс. человек. Доля же малого бизнеса в общем обороте организаций Хабаровска возрастет к 2009 году почти до 35%.