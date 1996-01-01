Зона прорыва

Глава Тихоокеанской управляющей компании Андрей КОСОЛАПОВ побывал в конце августа в Японии, где изучал опыт содействия государства малому и среднему бизнесу, работающему в инновационной сфере. Интерес его к этой теме не праздный: он - член Российской ассоциации бизнес-ангелов и сам строит бизнес на инновациях. На прошедшей в мае во Владивостоке первой Тихоокеанской венчурной ярмарке он озвучил идею создания кластерного технопарка.

Поездка помогла детально ознакомиться с практическим опытом, позволившим организовать технологический прорыв страны. О подробностях он рассказал корр. ДДГ "ЗР".

Хайтэк по форме и содержанию

Примером оргструктуры поддержки малого и среднего бизнеса является Ota City Industrial Promotion Organization (Организация по поддержке малого и среднего бизнеса Токийской префектуры Ота, OCIPO). 15 лет назад Токио и его префектура Ота построили здание, где с 1995 года она и размещается. Для представления о масштабе работы организации немного цифр.

Досье Население Отаки - около 680 тыс. жителей (примерно как во Владивостоке). В префектуре организовано и действует 5040 малых и средних предприятий, на которых работают 39 976 человек. В 2006 г. они произвели продукции на сумму более 202,4 млрд руб., что ненамного меньше чем ВВП Приморья за 2006 г. 50,1% предприятий насчитывает от 1 до 3 сотрудников (производят 4,6% всей продукции), 31,5% - 4-9 сотрудников (13% продукции), 10,9% - 10-19 сотрудников (15,5% продукции, 0,6% предприятий - 100-299 сотрудников (18,2% продукции).

За этими цифрами разворачиваются любопытные картины японской экономики. Как вы думаете, что может производить предприятие, где трудится один человек? Валы для скоростного поезда (синкансэн)! Их шлифовкой и занимается на суперсовременном оборудовании один человек! Да и многие комплектующие для автомобильной промышленности (и не только) производят такие же "малыши".

Государство поддерживает малые и средние предприятия в распространении бизнеса, консалтингом, рекламой, кадрами, оказывает организационную помощь. Конкретный пример: в прошлом году OCIPO открыла в Таиланде совместно с представителями местного частного бизнеса технопарк. Он состоит из одного производственного (около 2500 кв. м) и одного административного здания (около 800 кв. м). В планах строительство еще трех производственных помещений. Промышленность Таиланда, в частности металлообработка, поднимается, и есть потребность в тех комплектующих, которые раньше импортировались, а теперь на месте делают.

По части высокой степени защиты и поддержки в технопарке созданы условия, аналогичные японским. Продукция продается преимущественно на рынке Таиланда, но иногда поставляется в Японию. Размещение производств там происходит на коммерческой основе, а цены за аренду и услуги примерно такие же, как в России, только у нас нет таких качественно оборудованных помещений с лабораторным оборудованием.

А вот опыт Йокогамы. С 1977 г. возле Канадзавы началась отсыпка грунтом мелководного побережья, и в результате к 1985 г. у моря отвоевали 384 га суши. На этой новой земле и прилежащей суше общей площадью 805 га создан Индустриальный комплекс Канадзава, куда вошли дороги, парки, промышленная и жилая зоны, разделенные между собой лесополосой.

В центре парка построено общее офисное здание, которым может воспользоваться любое предприятие. В этом же здании находится столовая.

В промзоне работают 850 предприятий. Она разделена по технологической специализации и экологическим требованиям: предприятия схожей специализации находятся (как правило) рядом, и такие кластеры собраны по принципу "ближе к соответствующим очистным сооружениям".

Земельные участки, на которых предприятия построены, проданы их хозяевам в собственность, но в первые 15 лет ее нельзя было продавать, а использовать только по назначению - для производства. По экологическим требованиям там можно пользоваться только электроэнергией и газом (никакого мазута!).

На территории промзоны отдельно существует Центр высоких технологий с общежитием для приезжих специалистов и студентов. Организационно центр устроен следующим образом: инновационным компаниям, проводящим исследования, сдается специально оборудованная площадь, снабженная коммуникациями, позволяющими разместить лабораторию и маленькое экспериментальное производство. Контракт на аренду заключается на 5 лет, а потом компанию проверяют на предмет продолжения разработок. Если таковые больше не ведутся, ее выселяют.

Там же находится Муниципальный центр индустриальных технологий и дизайна Йокогамы - эдакий государственный микроНИИ. Его 20 сотрудников - научные госслужащие. Предприятия из промзоны могут заказать здесь себе разработки. Таким образом, пространственные формы организации промышленности в Японии выглядят как специально оборудованные промзоны, центры высоких технологий и традиционные зоны промышленной застройки, и во всех случаях государство оказывает реальную поддержку малому и среднему бизнесу.

Наши реалии

Во время поездки приморский бизнесмен задавал вопрос: а можно ли создать такой технопарк в России? В принципе, да. Схема отработанная, ответили ему, но Россия для Японии - по-прежнему "черный ящик". Для принятия решения нужна конкретная информация - о рынках, на которых продукция будет востребована, о наличии необходимой инфраструктуры, о поддержке со стороны государства.

Так что идея создания во Владивостоке технопарка, которую А. Косолапов озвучил в мае, выглядит вполне своевременной. Тем более что во Владивосток через неделю прибывает представительная делегация Японской Ассоциации корпоративных руководителей (KEIZAI DOYUKAI), объединяющая топ-менеджмент крупнейших компаний. Но для предметной беседы с ними необходима поддержка краевых властей. Приморский бизнесмен передал в комитет экономики конкретные предложения по концепции развития венчурной индустрии Приморья и ожидает приглашения.

Интересным продолжением темы инноваций стало участие корр. ДДГ "ЗР" в заседании Экспертного совета при Законодательном собрании Приморского края. Оно прошло через два дня после беседы о японских технопарках. Там была озвучена концепция развития инновационной деятельности в крае. Второй год подряд проект поддерживает финансово фонд "Новая Евразия". Год назад она была озвучена, но оказалась излишне теоретизированной и неконкретной.

К сожалению, за год доработки она не стала более практичной и приземленной. Как верно заметил член экспертного совета, генеральный директор ФГУП "ТИНРО-центр" Лев БОЧАРОВ, "многие предпосылки концепции, а именно наличие необходимых для инновационного развития экономики природных ресурсов, производственно-технологических мощностей, интеллектуальных и научно-технических и образовательных ресурсов, выглядят скорее как желаемое, чем действительное". Скорее это цель - создать в крае связанный комплекс таких предпосылок, хотя отдельные элементы их в наличии.

Думается, одна из причин такой "стратегии" - в администрации по-прежнему нет конкретного чиновника, отвечающего за инновационное направление. Другая - отсутствие в экспертной группе представителей бизнеса, занимающихся инновациями на практике.

Вот и родное государство заявило о поддержке инноваций и даже выделило большие деньги, но никак не может принять нужные законы. Директор Российского НИИ интеллектуальной собственности Владимир ЛОПАТИН рассказал на экспертном совете, сколько дров наломали те, кто сочинял статьи (особенно ст. 77-79) части 4 Гражданского кодекса РФ, которая должна вступить в силу с 1 января 2008 г. Жванецкий и Задорнов вместе взятые отдыхают!

А пока мы будем измерять интеллектуальную собственность килограммами, наши разработки и ноу-хау могут иметь все, кому не лень.