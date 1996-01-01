УФНС Приморья сократит количество убыточных предприятий

Налоговая служба Приморья намерена снизить количество убыточных предприятий в крае за счет легализации их доходов. Как сообщил отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморскому краю, в 2006 году, согласно отчетной документации, количество убыточных организаций от общего количества крупных и средних организаций составил 30,3%. "В настоящее время нет объективных причин организациям работать себе в убыток. Большая часть таких предприятий являются убыточными, в основном, по воле их собственников или руководителей, которые стараются уйти от уплаты налога на прибыль", - пояснили в краевой УФНС.