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УФНС Приморья сократит количество убыточных предприятий
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Налоговая служба Приморья намерена снизить количество убыточных предприятий в крае за счет легализации их доходов. Как сообщил отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморскому краю, в 2006 году, согласно отчетной документации, количество убыточных организаций от общего количества крупных и средних организаций составил 30,3%. "В настоящее время нет объективных причин организациям работать себе в убыток. Большая часть таких предприятий являются убыточными, в основном, по воле их собственников или руководителей, которые стараются уйти от уплаты налога на прибыль", - пояснили в краевой УФНС.
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