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Отпуска закончились - время платить налоги
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Налоговая служба напоминает: 3 сентября истек срок уплаты земельного налога за прошлый год. Это касается физических лиц, которые имеют участки на территории города, в том числе и садовые. У владельцев гаражей, квартир и домов есть время до 15 сентября. К этому сроку нужно уплатить первую часть налога на имущество за 2007 год. Срок уплаты второй части - до 15 ноября. А вот за транспортный налог прошлого года необходимо было рассчитаться еще 2 июля. ФНС напоминает, что за каждый день просрочки платежа начисляются пени. Если квитанция на уплату налога не пришла по почте, следует обращаться непосредственно в налоговую службу.
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