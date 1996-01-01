Отпуска закончились - время платить налоги

Налоговая служба напоминает: 3 сентября истек срок уплаты земельного налога за прошлый год. Это касается физических лиц, которые имеют участки на территории города, в том числе и садовые. У владельцев гаражей, квартир и домов есть время до 15 сентября. К этому сроку нужно уплатить первую часть налога на имущество за 2007 год. Срок уплаты второй части - до 15 ноября. А вот за транспортный налог прошлого года необходимо было рассчитаться еще 2 июля. ФНС напоминает, что за каждый день просрочки платежа начисляются пени. Если квитанция на уплату налога не пришла по почте, следует обращаться непосредственно в налоговую службу.