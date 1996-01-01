ФНС, Сбербанк и почта обменяются данными о налогах граждан

Налоговые органы, Сбербанк и "Почта России" со следующего года планируют запустить автоматизированную систему обмена данными. Новая система обмена данными, работающая пока в опытном режиме, позволяет контролировать уплату налогов в режиме онлайн. Она поможет и гражданам: у них появится шанс гораздо быстрее получить справку об отсутствии налоговой задолженности, пишет "Время Новостей". Налогоплательщики максимум через день (а при взаимодействии с почтовыми отделениями - через три дня) после оплаты налога смогут взять справку об отсутствии налоговой задолженности.