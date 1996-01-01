Суточные под колпаком

Предельный размер суточных, не облагаемых налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), увеличится в семь раз - с нынешних 100 до 700 руб. за каждый день командировки. Также изменится и расчет максимального размера суточных для поездок за рубеж. Он ужесточится, сообщает "РГ".

Довольствие будет рассчитываться только в рублях и составит 2,5 тыс. руб., вне зависимости от страны назначения. Напомним, что до сих пор для каждого государства денежная планка устанавливалась отдельно и рассчитывалась в долларах. Эти нормы содержатся в поправках в Налоговый кодекс, которые вступают в силу 1 января 2008 года. При этом, как утверждают эксперты, важно другое. Работодателям отныне будет сложнее уходить от уплаты налога на доходы физических лиц, если размер суточных превышает установленные нормы.