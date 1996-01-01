Лучше меньше или проще?

Уже до конца сентября, как сообщает "Российская бизнес-газета", предпринимательские объединения должны окончательно согласовать с министерством финансов поправки в налоговое законодательство.

Представители бизнес-сообщества давно и безуспешно пытаются... нет, не снизить налоги, а хотя бы упростить их расчет и саму процедуру расчетов с казной. В первую очередь это касается НДС, где в разного рода зачетах, вычетах, возмещениях способны разобраться только специалисты экстра-класса. В реальной жизни не без выгоды рассчитаться по этому налогу удается, как правило, лишь экспортерам. А они в России, согласитесь, от "налогового бремени" страдают, пожалуй, меньше всех. И не в последнюю очередь потому, что вывозят за рубеж заведомо дешевые (внутри страны) сырьевые ресурсы.

Не лучше, чем с НДС обстоят дела и с пресловутым "упрощенным" налогообложением малого бизнеса, которое на самом деле для большинства предпринимателей выливается в обычную для России чиновную волокиту. Пожалуй, после принятия Налогового кодекса единственное реальное "достижение" в налоговой сфере - это то, что большинство рядовых граждан, которые имеют возможность где-либо подрабатывать, но не нуждаются в налоговых вычетах, избавлены от необходимости писать налоговую декларацию.

При всей пестроте предложений со стороны бизнес-сообщества самым радикальным по обычаю является желание просто снизить ставку НДС до 12%, а также социальные выплаты. На пенсионные деньги у бизнесменов пока рука не поднялась - это слишком уж чревато... Характерно, что изменения налога на прибыль или таможенных сборов тоже ни одно из предпринимательских объединений не предлагает. Судя по всему, потому, что с этой "напастью" российский бизнес справляться уже научился.

И все же, казалось бы, в условиях уверенного экономического роста и стабильного повышения налоговых поступлений в казну налоговая коррекция, разумеется, в сторону снижения, была бы логичной. Если бы не одно но... А оно заключается в том, что, несмотря на все усилия фискальных органов, едва ли треть реального российского ВВП сегодня по-прежнему обеспечивает "теневой сектор". По экспертным оценкам, как минимум, половина бизнес-структур в той или иной степени используют "серые" схемы выпуска продукции и оказания услуг, а также применяют самые разнообразные схемы "оптимизации" налогов.

Об этом свидетельствуют, между прочим, и реальные доходы довольно значительной части населения, и реальные затраты энергоресурсов в промышленности. Первые как-то плохо согласуются с официальным уровнем заработков в стране, вторые никак не соответствуют действительной энергоемкости производственных предприятий, какими бы "отсталыми" они ни были. Так что и наше государство в ответ на желание ослабить налоговое бремя все-таки вправе требовать от бизнеса "встречного" движения.