"Роснефть" затеяла на Камчатке проект на $24 миллиарда

Президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ назвал примерный бюджет освоения Западно-Камчатского шельфа - $24 млрд. Таким образом, проект становится одним из самых дорогих в отрасли. Даже первый этап освоения Штокмановского месторождения в Баренцевом море и проект "Сахалин-2" стоят на несколько миллиардов долларов меньше.

Эксперты считают, что камчатский контракт может оказаться и одним из самых выгодных в истории российских нефтекомпаний. "Роснефть" начнет получать причитающиеся ей доходы сразу после начала промышленной добычи, не дожидаясь, пока ее партнер окупит свои затраты.

Старт проекту был дан в сентябре 2004 года: тогда "Роснефть" и Korea National Oil Corporation (KNOC) подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны договорились о совместном освоении участка Западно-Камчатского шельфа Охотского моря.

В феврале 2005 года "Роснефть" и KNOC заключили промежуточное финансовое соглашение, согласно которому KNOC примет участие в проекте по разработке перспективного участка шельфа, лицензия на который принадлежит "Роснефти", сообщают "Ведомости".