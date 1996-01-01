"Бизнес - это еще не вся жизнь"

У него были и связи, и возможности для того, чтобы стать владельцем крупного бизнеса. Но он отказывался играть в прихватизационные игры: репутация оказалась дороже. Сегодня он ничуть не жалеет о том выборе. И, прощаясь с креслом топ-менеджера крупнейшей компании Приморья, считает: его жизнь сложилась удачно. Он уходит на пике успеха - именно в этом году его признали "Лучшим менеджером Приморского края". Но у него есть еще одна обязанность - депутатская. И пришел черед делать выбор.

Владимир МАСЛОВСКИЙ, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт", избранный зимой вице-спикером Законодательного собрания края, сделал выбор в пользу общественного долга перед своими избирателями. Теперь о нем говорят "Масловский - старший", потому что есть еще два Масловских - сына.

Больше всего в жизни он ценит порядочность. Никогда и ни в чем не ищет виноватых, поскольку убежден: каждый сам держит ответ за то, что происходит в его жизни. Относит себя к умеренно консервативным руководителям и готов нести как моральную, так и социальную ответственность за каждое принятое на посту гендиректора решение. Вот это наследство - принципы и команду единомышленников - он и передал Дмитрию Масловскому, новому генеральному директору "Приморнефтепродукта".

Из биографии

Владимир Масловский появился на свет в мае 1943 года в казачьей станице Приградная Ставропольского края. Вскоре после его рождения отец погиб на фронте, и все тяготы военной и послевоенной поры легли на маму и бабушку, а Владимиру и его двум братьям пришлось рано повзрослеть. Когда старший брат по окончании мореходного училища получил распределение в Находку, семья последовала за ним. Так Приморье стало родным для Владимира Константиновича.

Жили небогато, и Владимир еще подростком искал любую возможность подработать, а, едва достигнув 16-летнего возраста, устроился учеником слесаря на Приморский судоремонтный завод. При этом он уже тогда четко понимал две вещи. Во-первых, для того чтобы чего-то добиться в этой жизни, нужно получить хорошее образование. Во-вторых, как бы ни складывались обстоятельства, деньги нельзя ставить целью жизни.

Окончив ДВПИ по специальности "инженер-механик судовых силовых установок", за 7 лет прошел путь от мастера до замначальника цеха Приморского СРЗ, а потом два года проработал в ДВ филиале Центрального конструкторско-технологического института судоремонта - сначала заведующим отделом, а затем главным конструктором. После этого были возвращение на родной завод, работа в Находкинском горкоме КПСС, опыт управления Первомайским судоремзаводом и должность главного инженера Управления Востокрыбхолодфлота. Работа на последнем месте устраивала всем, но, когда в компании наступили смутные времена (позже закончившиеся преднамеренным банкротством и ликвидацией мощного дальневосточного предприятия), он не захотел участвовать в сомнительных операциях и, решив, что репутация дороже, ушел. Без единой акции в кармане.

Спасение варяга

Когда в том же 1994-м его пригласили главным инженером в "Приморнефтепродукт", он сразу же согласился, но, только приступив к работе, оценил всю сложность ситуации на некогда мощном предприятии приморской экономики.

Досье История ОАО "Приморнефтепродукт" началась в 1895 г. с открытия керосинового склада в р-не Первой Речки. В 1936 г. предприятие вошло в Госкомнефтепродукт СССР, а в 1994 г. было акционировано. В 1995 г. генеральным директором стал В.К. Масловский. 2000 г. ознаменовался появлением нового акционера - ОАО "Группа "Альянс", а в 2003 г. приморское предприятие вошло в НК "Альянс". В настоящее время в структуре "Приморнефтепродукта" 112 АЗС, 8 филиалов и 2 нефтеналивных терминала. Компания представлена на всей территории Приморья и является одним из ведущих операторов топливного рынка региона, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в краевой бюджет.

После приватизации государственная компания была реорганизована в открытое акционерное общество. Но ошибки менеджмента, хаос, царивший на рынке, и перебои с поставками фактически парализовали предприятие. Только суммарная задолженность на тот момент превышала 90 млрд рублей (неденоминированных).

На первом же акционерном собрании Масловского избрали гендиректором, и с 1 января 1995 г. он официально возглавил "Приморнефтепродукт", поставив перед собой и командой единомышленников задачу сохранить предприятие во что бы то ни стало. Препон на пути к ее решению было предостаточно, поэтому новому гендиректору пришлось проявить твердость. Первым делом он расторг договоры с коммерсантами, за бесценок арендовавшими АЗС компании. И прекратил финансовую "демократию", централизировав финансовые потоки внутри предприятия и внедрив единую ценовую политику по закупке топлива и его реализации во всех 11 имевшихся на тот момент филиалах компании. Кроме того, на совете директоров было принято решение изменить стратегию развития: отказавшись от погони за максимально возможной прибылью, сделать ставку на оборот. После принятых мер компания начала хоть и медленно, но выкарабкиваться из кризиса.

Тем не менее в 1996-м "Приморнефтепродукт" уведомили о предбанкротном состоянии. Тогда Масловский пошел ва-банк, выйдя непосредственно на губернатора НАЗДРАТЕНКО и задал тому один-единственный вопрос: нужен краю "Приморнефтепродукт" или нет? Администрация поняла: без стабильно работающей топливной компании бензиновых кризисов, то и дело сотрясавших тогда Приморье, не избежать, - и обратилась в министерство и президентскую администрацию, чтобы социально значимое предприятие вывести из-под угрозы банкротства.

Основные долги были реструктурированы на 6-летний срок, что существенно облегчило возрождение предприятия. Постепенно компания погасила все долги перед бюджетом и поставщиками. А уже в 2001 г. полученной прибыли хватило на выплату первых дивидендов акционерам. С этого момента "Приморнефтепродукт" уверенно пошел в гору. Тем более что основной акционер - "Группа Альянс", появившийся в 2000 году, не жалел средств на модернизацию и развитие компании.

Несмотря на то, что в последние годы на развитие ежегодно выделяется 200-250 млн руб., обострившаяся конкуренция заставляет компанию не ограничиваться реконструкцией старых и открытием новых АЗС, а искать новые резервы для того, чтобы сохранять позицию одного из лидеров рынка. Масловский уверен, что место продукции "Приморнефтепродукта" в верхнем ценовом сегменте абсолютно правильно, а конкурировать нужно за счет качества топлива, внедрения прогрессивных методов и форм продаж, оптимизации региональных нефтебаз, сокращения коммерческих расходов и предложения клиенту дополнительных услуг.

Кадры и социальная ответственность

Основной актив любой компании - это кадры, считает Владимир Масловский. Поэтому управляемая им компания не жалела средств ни на обучение персонала (а в штате предприятия 2100 человек), ни на мотивацию труда. Только в прошлом году на повышение квалификации сотрудников было затрачено около двух миллионов рублей, а средняя зарплата на предприятии составляет 17 тыс. руб., причем индексация заработной платы в "Приморнефтепродукте" выше, чем в целом по краю. Далее, социальная ответственность бизнеса, о которой сегодня стало модно говорить. В НК "Альянс" этот вопрос для себя решили давно: главное - честно платить зарплату и налоги, поэтому ежегодные налоговые отчисления "Приморнефтепродукта" составляют 1 млрд руб. Но этим компания не ограничивается. "Я считаю, что мы в долгу перед пожилыми людьми, - говорит Владимир Константинович. - И если государство не может взять на себя в полном объеме заботу о них, значит, это должен делать бизнес. Поэтому мы не только ежемесячно поддерживаем 500 вышедших на пенсию сотрудников, но и выделяем помощь ветеранам войны".

Создать социальный мир в рамках одной компании нельзя - это Масловский понял давно, разъежая по приморской глубинке, где расположены заправки и филиалы "Приморнефтепродукта". Как власть распоряжается налогами, отчисляемыми его компанией? И он пошел в думу. В 1997 году был избран в приморский парламент, а на новый созыв избиратели вновь проголосовали за него. И сегодня работает, и работает с реальной отдачей, третий созыв в ЗакСе края.

Преемники

Сыновья Владимира Масловского уже люди взрослые. И те, кто знаком с ними, признают: они избежали пороков детей новых русских. Владимир Константинович никогда не пытался влиять на их профессиональный выбор и вслух не признается, как ему приятно сознавать, что после его ухода из компании, которой он отдал лучшие годы, дело будет продолжать старший сын.

Младший Владимир в июле этого года назначен вице-президентом по финансам и экономике НК "Альянс". Старший Дмитрий работал все эти годы бок о бок с отцом, но вполне самостоятельно на главнейшем направлении - розничном бизнесе, и до последнего времени являлся заместителем гендиректора по коммерции. Логично, что именно он оказался самым подготовленным топ-менеджером в компании для поста генерального директора, - так решили акционеры.

Преемственность в быстро развивающейся компании - уже половина успеха. Тем более Дмитрий Владимирович целиком разделяет корпоративные принципы работы и, говоря о перспективах дальнейшего развития компании, подчеркивает, что "Приморнефтепродукт", продолжая увеличивать розничные и оптовые продажи, по-прежнему будет делать ставку не на количественный рост, а на качественные изменения.

"Я всегда считал, что управление бизнесом - это еще не вся жизнь, - как-то сказал Владимир Масловский. - И, чувствуя в себе силы изменить жизнь приморцев в лучшую сторону, я не могу и не хочу оставаться в стороне. Тем более что накопленный хозяйственный опыт может и должен быть востребован и дальше, принося практическую пользу жителям края".

Президент ОАО "Группа Альянс" Муса БАЖАЕВ:

- С большим уважением отношусь к решению Владимира Константиновича сосредоточиться на общественно-политической деятельности и хотел бы от имени всего коллектива "Группы Альянс" и от себя лично сердечно поблагодарить его за неоценимый вклад в становление и развитие нашей компании и пожелать новых свершений, больших успехов, мужества и государственной мудрости. Уверен, впереди Вас ждет много интересной и плодотворной работы на благо родного Приморья, всего Дальневосточного региона России.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ:

- Решение Владимира Константиновича целиком посвятить себя депутатской деятельности и работе в Законодательном собрании края я только приветствую. Он имеет солидный депутатский стаж, поэтому его опыт пойдет краевому парламенту исключительно на пользу.

Мне импонирует в Владимире Константиновиче то, что он дотошно копается в программах, пытается досконально разобраться, насколько те обеспечены финансово, насколько они сбыточны. Тем самым он лишний раз напоминает своим коллегам о той высокой степени ответственности за депутатские слова и обещания, решения и поступки. Уверен, что активная жизненная позиция Владимира Константиновича, его постоянное стремление улучшить жизнь приморцев позволят ему инициировать еще немало социально значимых и полезных для края законопроектов.

Сергей БОГДАН, председатель Правления АКБ "Приморье":

- Владимир Константинович Масловский - человек масштаба не одного предприятия, а целого края. Более 10 лет назад он стоял у истоков создания ныне крупнейшего приморского банка, возглавлял совет директоров банка "Приморье" в 2003 году и возглавляет его в настоящее время. Это человек колоссального жизненного и профессионального опыта, на протяжении двух десятков лет участвующий в проектах, формирующих экономику Приморья. Уверен, что теперь, сосредоточившись на депутатском поприще, он внесет огромный вклад в развитие нашего края.