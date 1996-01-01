На ДВЖД новая электричка. Именная

В локомотивное депо Хабаровск-2 ДВЖД по договору лизинга поступил новый электропоезд ЭД-9М "110 лет Дальневосточной железной дороге".

В восьми вагонах электропоезда, построенного на ОАО "Демиховский машиностроительный завод", сообщает пресс-служба дороги, могут разместиться 840 пассажиров. Все вагоны оснащены полумягкими сидениями и информационными табло визуальной информации. Конструкционная скорость электропоезда составляет 130 км/ч.