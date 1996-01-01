Пляжи Владивостока власти возьмут под контроль

Власти Владивостока могут создать структуру, контролирующую городские пляжи. Такое решение было озвучено на совещании в городской администрации.

Предполагаемое структурное подразделение будет заниматься подготовкой к открытию пляжей и приемкой зоны после закрытия сезона.

Кроме того, на совещании были подведены итоги ежегодной комплексной ревизии пляжей и зон отдыха горожан. "Большинство арендаторов озаботились состоянием своей территории и инфраструктурой только после визита проверяющих. Тем не менее предприниматели стараются устранить выявленные ранее нарушения в установленные сроки", - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

По итогам инспекций, проведенных летом, к административной ответственности привлечены девять арендаторов, выданы 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. При этом, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, к настоящему времени многие из замечаний уже выполнены.