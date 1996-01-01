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Рыбаков и моряков нынче приходится вербовать в деревне
С неожиданной проблемой столкнулись судоходные и рыбодобывающие предприятия этим летом. Большинство компаний испытывают катастрофическую нехватку не только командирского состава, но и рядового. Проблема настолько остра, что даже хорошие зарплаты не помогают привлечь морских профессионалов.
Еще 2-3 года назад ситуация была противоположной. Устроиться на работу в хорошую компанию или на хорошее судно было непросто. Соискатели вынуждены были обращаться в круинговые компании, чтобы им нашли хорошее место. Причем часто за подобное трудоустройство им приходилось платить от 5 до 30 тыс. руб.
Вообще, система набора в подобных компаниях имеет два направления. Первое - это когда компания по заказу судоходной компании ищет специалистов. Как правило, в последние годы самые востребованные - это средний комсостав в лице механиков, электромехаников, штурманов, старших механиков, старших помощников. В среднем их "цена" на рынке около $2 тыс. в месяц. Конечно, если специалист находится в море, так как береговые оклады гораздо меньше. Почти все компании, работающие на этом рынке, прошли добровольную сертификацию и денег с соискателей не берут. Так как их услуги по найму специалистов оплачивают судоходные компании.
Второй путь трудоустройства обычно происходит через посредническую фирму. В отличие от своих коллег, подобные фирмы пользуются заявками морских компаний, но договора на оплату их услуг не имеют. Поэтому зарабатывают они на моряках.
"Если обратившийся в фирму устроился, то он платит нам заранее оговоренную сумму, - рассказывает один из представителей подобного бизнеса. - Наша компания берет самую минимальную плату - 5 тыс. руб. В среднем мы отправляем в неделю от 4 до 5 человек. Однако в данное время, несмотря на большое количество заявок и относительно неплохие места трудоустройства, моряков найти не можем. Доходит до того, что даже места для рядовых моряков с заработком выше $1 тыс. остаются невостребованными. А ведь еще год назад на такое место работы мы направляли сразу несколько человек. И на судне уже выбирали лучшего".
Больше всего страдают от нехватки кадров рыбодобывающие компании. Дело в том, что работа рыбаков гораздо тяжелее по физическим показателям. Да и рыбацкая специфика дает о себе знать, поэтому на рыбодобывающем или перерабатывающем судне производственные показатели очень часто зависят именно от рядового состава. Однако рядовой состав работать в море за заработную плату менее $1000 уже не намерен. Ведь сегодня такие деньги получает водитель такси и начинающий торговый экспедитор. Поэтому в данный момент в море идут не квалифицированные моряки, а сельские жители.
"Наша компания уже полгода активно развернула вербовку моряков в селах и деревнях края, - делится информацией представитель одной из небольших посреднических фирм. - Ездим по населенным пунктам и убеждаем подходящих нам людей, что их счастье в море. Заработок на деревне такой маленький, что сумма в 30 тыс. руб. им кажется фантастической. Поэтому деревенские идут в море охотно, конечно, при условии, что они смогут найти деньги на пакет необходимых морских документов. Что в среднем составляет около 2 тыс. руб.".
"В среднем рейс по контракту длится от 6 до 10 месяцев. Комсостав получает от $2-3 тыс., - рассказывают в компании "Фесконтракт Интернешионал". - Правда, нехватка кадров ощущается даже на эти позиции. Так как требования, предъявляемые к таким специалистам, высоки. Большинство вакансий идет от иностранных компаний, а для работы в них нужен хотя бы минимальный уровень технического английского языка, и конечно, кандидат не должен злоупотреблять алкоголем".
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