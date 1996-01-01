Ждем "Пятерочку"

Крупнейшая розничная сеть страны Х5 Retail Group в ближайшие 3-5 лет планирует начать освоение Дальнего Востока, в том числе путем слияний и поглощений местных игроков. О том, как идет проникновение сети в регионы, каких изменений ждать на местном рынке, рассказал Лев ХАСИС, главный исполнительный директор и председатель правления компании, на семинаре Клуба региональной журналистики.

- По западным меркам рост на уровне 40-50% в год для крупной розничной компании - это что-то, выходящее за рамки разумного, но мы пока демонстрируем именно такие показатели. Если наши прогнозы относительно динамики роста оправдаются, то через 5 лет в Х5 Retail Group будет работать порядка 200 тыс. человек. Этот бизнес очень человекоемкий и вместе с тем трудоемкий, мы работаем с довольно низкой прибыльностью. Например, операционная прибыльность 7-8% в нашей отрасли считается чрезвычайно хорошей, а это значит, что чистая прибыльность будет на уровне 1-2%. Мы работаем в 3 основных форматах - супермаркет, гипермаркет, дискаунтер - и активно развиваемся не только в Москве, но и в российских регионах.

- Пока Х5 Retail Group отдает приоритет европейской части России, проникновение в Сибирь только начинается. Что же касается Дальнего Востока, разговоры о пришествии федеральных продовольственных сетей мы слышим не первый год, а их как не было, так и нет?

- Действительно, до сих пор мы уделяли основное внимание регионам, расположенным в европейской части страны, но рано или поздно Х5 Retail Group придет и в ДФО - я думаю, это вопрос ближайших 3-5 лет. Сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке функционирует достаточно много региональных сетей, поэтому главным инструментом проникновения на эти территории станут слияния и поглощения местных игроков. Одним из инструментов нашего проникновения на эти территории может стать покупка местных сетей с тем, чтобы сразу получить весомую долю на региональном рынке и развернуть масштабную деятельность.

Могу спрогнозировать, что в большинстве регионов это приведет к снижению цен. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда в регионе или городе действует одна продовольственная сеть - она является монополистом, чувствует себя вольготно и может поддерживать высокие цены. Она реализует местный хлеб, местную водку, местное молоко, и каждый из производителей, с которым она работает, в свою очередь, тоже является монополистом в этом регионе - таким образом, выстраивается цепочка, которая задает высокий уровень цен. Когда появляются федеральные сети, которые способны предложить покупателю альтернативу, на локальном рынке происходят серьезные изменения.

- Есть ли шансы на выживание у местных сетей?

- Я считаю, что у качественных сетей, которые задумываются об эффективности производства, внедряют новые технологии, в долгосрочной перспективе шансы на выживание есть. К сожалению, производительность труда в нашей отрасли пока невысока: в целом по России численность персонала в магазинах на 50% больше, чем в аналогичных торговых точках за рубежом. Нам есть куда расти, тем более что конкуренция обостряется с каждым годом.

Если раньше сети дрались за место, то сейчас уже начинается борьба за покупателя. Несколько магазинов, расположенных рядом, думают, как сделать так, чтобы люди ходили именно к ним. Следующим неизбежным этапом будет конкуренция за издержки: выживет тот, кто умеет лучше управлять издержками и как следствие - может предложить товары по более низким ценам. Доказано, что цена является одним из главных стимулов для покупателя в момент принятия решения (есть только 5-10% населения, для которых неценовые факторы имеют большее значение, чем ценовые). Нетрудно спрогнозировать, что в перспективе сильные игроки будут покупать слабых, доходность розничных компаний будет уменьшаться, но покупатель в такой ситуации только выиграет.

- Стремление снизить издержки неизбежно влечет за собой ужесточение правил работы с поставщиками. Не приведет ли такое давление к "смерти" небольших производителей?

- Действительно, чтобы выжить в конкурентной борьбе, сети начинают оказывать давление на поставщиков с целью получить товар лучшего качества, в лучшей упаковке, с лучшей логистикой, но по более низкой цене и на лучших условиях. Для небольших производителей это, с одной стороны, большая нагрузка, с другой - серьезный шанс, ведь сеть дает поставщику возможность реализовать свой товар сразу в сотнях магазинов. Мы рады, что многие производители растут вместе с нами: они получают гарантированный сбыт и могут смело инвестировать средства в развитие производства, в том числе с использованием кредитных схем. Поставщики должны понимать: сеть будет работать с тем, кто способен предложить лучшие условия, а эта способность опять же зависит от производительности труда. Будут ли неэффективные производители уходить с рынка? Безусловно.

- В последние годы сети начинают активно использовать собственные торговые марки. Не является ли это раздражителем для поставщиков? - Конечно, является, но у частных (то есть сетевых) марок есть одно важное преимущество. Не секрет, что известные производители закладывают в цену своей продукции стоимость бренда (в разных случаях она может давать от 10 до 99%, и чем больше затраты на рекламу, тем дороже бренд). В какой-то момент розничные сети во всем мире стали задаваться вопросом: почему наш потребитель должен платить больше за продукцию аналогичного качества, почему он должен компенсировать расходы производителя на рекламу бренда? Тогда и появились частные марки: поскольку сами себе за бренд мы не платим, эти товары ощутимо выигрывают в цене. Мы стремимся к тому, чтобы продукция под частной маркой была дешевле брендового аналога на 30-50%. Конечно, держателям брендов это не нравится, они уже выступили с инициативой запретить частные марки на законодательном уровне.

- Когда вы приходите в новый регион, охотно ли сотрудничаете с местными производителями?

- Практика показывает, что в каждом регионе 40-50% спроса по продовольственным товарам приходится на местную продукцию, и это невозможно изменить. Поэтому мы активно сотрудничаем с местными предприятиями, иногда даже находим среди них производителей для наших частных марок. Хочу отметить, что локальные производители часто соглашаются поставлять нам продукцию по более низким ценам, чем другим розничным точкам, поскольку мы реализуем товар в больших объемах, в том числе и в других регионах.

- Часто ли вы сталкиваетесь с проявлениями коррупции на местном уровне?

- Практически каждый день, как и любой человек, живущий в России. Наша страна, к величайшему сожалению, сильно коррумпирована, и пока не изменится ситуация в целом, в каждой отрасли будет твориться то же самое. Звонит, к примеру, мэр города N и говорит: "Мы собираемся устроить банкет в мэрии по случаю Нового года. Я пришлю вам счет на $40 тыс. Скажи, кому его отнести?". Я говорю: "Отправь его в свою бухгалтерию - пусть спишут с твоего личного счета". А 2 января в магазин приходят все инспекции города: мэр поручил найти нарушения. И чем больше контролирующих органов у государства, тем больше поборов для бизнеса. Сейчас готовится новый федеральный закон о торговле. Регионы настаивают на том, чтобы там вместо уведомительного порядка открытия магазинов был установлен разрешительный - для них это будет еще один источник незаконного обогащения.

- Бывает ли, что местные власти препятствуют проникновению сети в регион?

- С экономическим сепаратизмом регионов мы сталкиваемся достаточно часто. Несмотря на то, что Конституция РФ гарантирует свободное перемещение товаров и услуг, местные власти, как правило, пытаются лоббировать локальных производителей, что вполне объяснимо. Во-первых, они являются донорами региональных бюджетов. Получается, что российская бюджетная система фактически противоречит конституции: с одной стороны, местные власти должны гарантировать, что товар, изготовленный в другом регионе, тоже должен продаваться здесь, с другой стороны, от его реализации они не получат почти ничего, а от реализации местного товара - ощутимый вклад в региональный бюджет. Во-вторых, очень часто местные власти интегрированы с местными производителями (я имею в виду, лично интегрированы).

Конечно, чем меньше сеть, тем труднее ей решать проблемы - у нас, как у крупного игрока, другие возможности, поэтому с нами разговаривают осторожно. Было несколько случаев, когда по нашей наводке в отношении глав регионов, глав муниципальных образований, незаконно вводивших ограничения, Федеральная антимонопольная служба возбуждала дела, накладывала штрафы и т. д. Если бы в нашем государстве была реальная, а не декларируемая вертикаль власти, такие проявления сепаратизма инициировали бы отставки губернаторов, мэров, но в реальности этого не происходит. А между тем нарождающиеся федеральные сети являются, я бы сказал, кровеносной системой перемещения товаров и услуг между регионами и обеспечивают экономическую целостность страны. Если этого не будет, страна будет держаться только на административных рычагах и вскоре может превратиться в конфедерацию.