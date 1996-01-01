Выставка прошла, проблемы остались

Подведены итоги Первой международной выставки "Лесдревэкспо-2007" (FORESTRY & WOOD EXPO) и приуроченной к ней конференции "Лесной экспорт - перспективы производства конкурентоспособной продукции", которые прошли 29-31 августа во Владивостоке по инициативе администрации Приморского края и Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС).

Выставка насчитывала около 60 павильонов, представляющих предприятия лесопромышленного комплекса России, Китая и Германии. Продукция деревообрабатывающей и мебельной промышленности, оборудование для нее, технологии лесопользования и восстановления лесных массивов, деревянное домостроение, информационные технологии, подготовка кадров для лесной и смежных отраслей - вот неполный тематический перечень достижений отечественного и зарубежного ЛПК, явленных на "Лесдревэкспо-2007".

Выставка продемонстрировала мощный потенциал отечественных, в большинстве своем - приморских деревоперерабатывающих предприятий, которые выходят на рынок с множеством товаров и услуг, необходимых для решения насущных проблем в различных секторах экономики и социальной жизни. Увы, цены на эти товары и услуги достаточно высоки не только для населения и субъектов малого и среднего бизнеса. На прошедшей в рамках выставки конференции как раз и обсуждался вопрос, как оптимизировать структуру регионального ЛПК, снизить издержки производства, сместить акценты с экспорта сырья на глубокую деревопереработку и начать производить конкурентоспособную продукцию, находящую сбыт на российском и международном рынке.

Выводы, которые сделали участники конференции в отношении регионального ЛПК, не могут радовать. Так, рентабельность производства во всех секторах приморского и в целом дальневосточного ЛПК продолжает снижаться и едва достигает 6%. Экспорт лесного сырья остается основным направлением отрасли. Есть опасность завоза из-за рубежа примитивных технологий и оборудования для распиловки круглого леса с последующей отправкой его за рубеж, где уже и будет производиться его более глубокая переработка. Это принципиально не решает поставленную Правительством России задачу о развитии именно глубокой переработки древесины внутри страны.

В целом, ЛПК Дальнего Востока в его нынешнем состоянии не способен в срок до 1 января 2009 г. перестроить производство в соответствии с политикой государства. Участники конференции "Лесной экспорт - перспективы производства конкурентоспособной продукции" предложили ряд способов и мер, с помощью которых отрасль можно вывести из состояния кризиса, но за более продолжительный срок. Среди этих предложений - законодательное создание такой системы лесопользования в регионе, которая стимулировала бы исключительно глубокую переработку древесины, а не ее экспорт; создание условий и механизмов развития дорожной сети и электроснабжения северных территорий Приморского края; восстановление профессионально-технического образования по подготовке кадров для всех специальностей ЛПК; стимулирование быстрого деревянного домостроения, в том числе с использованием механизмов долгосрочного ипотечного кредитования.

Курирующий лесную отрасль вице-губернатор Приморского края Александр ТАБАЧЕНКО подчеркнул в беседе с корр. ДДГ "ЗР": "Положительное значение этой выставки и этой конференции в том, что мы досконально обозначили все проблемы и способы их решения в лесной отрасли - как для Приморья, так и для Дальнего Востока в целом. Теперь - дай Бог воли и целеустремленности для последовательного решения поставленных задач". Вице-губернатору воли хватило только подать в отставку.