Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Налоговой инспекции Петербурга прибавили работы
Более 70 банков и страховых компаний РФ переведены на учет в межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня №9, которая около года назад была создана в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс-АФИ".
"Переведено уже более 70 организаций, в основном банки", - сказал собеседник агентства. - По большому счету, на учете в инспекции стоят все большие банки". В качестве примера источник привел ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Транскредитбанк".
Однако, по его словам, крупнейший российский банк - Сбербанк РФ - до сих пор не переведен на учет в Санкт-Петербург. Причины этого ему не известны.
Перевод на учет в межрегиональную инспекцию осуществляется налоговыми органами самостоятельно. При этом налоги, зачисляемые в региональные и местные бюджеты, по- прежнему поступают по месту регистрации компаний и их обособленных подразделений. Однако всю отчетность, которая представляется в налоговые органы по месту учета, налогоплательщикам необходимо направлять в новую инспекцию.
В соответствии с критериями крупнейших налогоплательщиков к кредитным и страховым компаниям, подлежащим администрированию на федеральном уровне, отнесены организации, у которых суммарный объем начислений федеральных налогов составляет более 300 млн руб. Для банков также существует отдельный критерий по размеру чистых активов на конец года - он должен быть не менее 25 млрд руб. Для страховых компаний установлен также критерий по сумме страховых премий за отчетный период - она должна быть не менее 2 млрд руб. Компания может считаться крупнейшим налогоплательщиком при удовлетворении любого из критериев. Кроме того, именно эти инспекции проводят выездные проверки крупнейших налогоплательщиков.
До июня 2005 г. в системе налоговой службы России действовало семь межрегиональных специализированных налоговых инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками. Все они располагаются в Москве, однако после прихода на пост главы ФНС Анатолия СЕРДЮКОВА (в настоящее время министр обороны РФ), была создана межрегиональная инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками №8 в Санкт-Петербурге. Она стала курировать все крупнейшие компании в сфере машиностроения. Затем также в Санкт-Петербурге были созданы межрегиональные инспекции №9 и №10 по работе с крупнейшими компаниями в финансово-кредитной сфере и в сфере оборонной промышленности.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу