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Налоговой инспекции Петербурга прибавили работы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 70 банков и страховых компаний РФ переведены на учет в межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня №9, которая около года назад была создана в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс-АФИ".

"Переведено уже более 70 организаций, в основном банки", - сказал собеседник агентства. - По большому счету, на учете в инспекции стоят все большие банки". В качестве примера источник привел ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Транскредитбанк".

Однако, по его словам, крупнейший российский банк - Сбербанк РФ - до сих пор не переведен на учет в Санкт-Петербург. Причины этого ему не известны.

Перевод на учет в межрегиональную инспекцию осуществляется налоговыми органами самостоятельно. При этом налоги, зачисляемые в региональные и местные бюджеты, по- прежнему поступают по месту регистрации компаний и их обособленных подразделений. Однако всю отчетность, которая представляется в налоговые органы по месту учета, налогоплательщикам необходимо направлять в новую инспекцию.

В соответствии с критериями крупнейших налогоплательщиков к кредитным и страховым компаниям, подлежащим администрированию на федеральном уровне, отнесены организации, у которых суммарный объем начислений федеральных налогов составляет более 300 млн руб. Для банков также существует отдельный критерий по размеру чистых активов на конец года - он должен быть не менее 25 млрд руб. Для страховых компаний установлен также критерий по сумме страховых премий за отчетный период - она должна быть не менее 2 млрд руб. Компания может считаться крупнейшим налогоплательщиком при удовлетворении любого из критериев. Кроме того, именно эти инспекции проводят выездные проверки крупнейших налогоплательщиков.

До июня 2005 г. в системе налоговой службы России действовало семь межрегиональных специализированных налоговых инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками. Все они располагаются в Москве, однако после прихода на пост главы ФНС Анатолия СЕРДЮКОВА (в настоящее время министр обороны РФ), была создана межрегиональная инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками №8 в Санкт-Петербурге. Она стала курировать все крупнейшие компании в сфере машиностроения. Затем также в Санкт-Петербурге были созданы межрегиональные инспекции №9 и №10 по работе с крупнейшими компаниями в финансово-кредитной сфере и в сфере оборонной промышленности.

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