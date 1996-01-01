"Три Толстяка" сменят владельца

Компания "Доверие" - управляющая компания сети супермаркетов "Три Толстяка", объявила о продаже сети.

"Три Толстяка" является первой и крупнейшей по количеству магазинов, суммарным торговым площадям и объемам продаж сетью супермаркетов в Хабаровске. Сегодня в составе сети работает 8 магазинов, расположенных в ключевых районах города, ежедневно магазины сети посещает порядка 50000 покупателей. Продажа сети пройдет в форме открытого аукциона, который состоится в ноябре.