Стратегический завод отключают за долги

Патронный завод "Вымпел" нарушает условия договора электроснабжения, в связи с чем может остаться без электрической энергии. На сегодняшний день долг предприятия перед Хабаровскэнергосбытом превышает 4 млн руб., администрация завода производит оплату потребленного энергоресурса несвоевременно и не в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровскэнергосбыта - филиала ОАО "ДЭК", казенное предприятие в Амурске, отнесенное к разряду стратегических и полностью финансируемое из федерального бюджета, уже неоднократно нарушало порядок и сроки оплаты потребленной электроэнергии. C июня текущего года деньги от предприятия вообще перестали поступать. Поэтому 29 августа Хабаровскэнергосбыт возобновил ограничение поставок электроэнергии патронному заводу.