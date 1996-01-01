Подготовка к ДМЭФ на финише

Cвое участие во втором Дальневосточном международном экономическом форуме, который пройдет 18-19 сентября в Хабаровске, подтвердили около 400 представителей власти, науки и бизнес-элиты. Об этом заявил зам. министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Юрий ГРИДНЕВ.

Среди будущих участников форума - и. о. гендиректора Тихоокеанского экономического совета Джоноу НИКЛАС, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в России Брентон ТОНИ, депутат японского парламента, член Палаты представителей от Либерально-демократической партии Японии Нисимура ЯСУТОСИ и другие.

Как уже ранее сообщало РИА REGNUM, в рамках II ДВ международного экономического форума, помимо пленарного заседания, будет работать восемь круглых столов, в ходе которых намечено обсудить социально-экономическое развитие Дальнего Востока до 2025 года.