Не стой, паровоз...

110 лет назад из Владивостока в Хабаровск отправился первый поезд - из Владивостока поезд отправился на торжества по поводу смычки южного и северного участков Уссурийской железной дороги.

Это произошло 31 августа 1897 года в 69 верстах (около 74 км) к югу от Хабаровска на станции Духовская. После торжеств поезд проследовал в Хабаровск. Его встреча состоялась 1 сентября на товарной станции, так как пассажирская еще строилась. В празднике принимали участие едва ли не все жители города.

Сегодня на ДВЖД маршрут "Хабаровск - Владивосток" - самый востребованный у пассажиров, сообщает пресс-служба дороги.