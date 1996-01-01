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Вопрос современного кандидата

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

При продвижении по карьерной лестнице практически перед каждым специалистом рано или поздно встает вопрос о том, как гармонично распределять свое время между работой и личной жизнью. На одной чаше весов - карьерные успехи, материальное благосостояние и самореализация, на другой - благополучие в семье, отношения с друзьями, хобби, досуг. Тем не менее, одно невозможно без другого, и всем нам приходится искать баланс.

Итак, "жить для того, чтобы работать" или "работать для того, чтобы жить" - каков взгляд современного кандидата?

Рекрутинговое агентство Kelly Services провело исследование, посвященное мотивации кандидатов. Исследование охватило 7 городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Пермь, Великий Новгород; анкеты заполнили почти 3 тыс. человек. Один из вопросов, который задавали соискателям, звучал так: "Какое соотношение работа/личная жизнь по отдаче сил является для Вас оптимальным?".

Значительная часть кандидатов (46%) готовы отдавать работе 60% времени и 40% оставлять на личную жизнь и еще 33% соискателей готовы поделить свое время пополам между работой и личной жизнью. Чуть меньше 10% респондентов готовы отдать все свое время работе, ничего не оставляя для личной жизни. И всего 4,5% кандидатов хотели бы больше внимания отдавать личной жизни и меньше - работе.

Таким образом, подавляющее большинство респондентов отдают приоритет в своей жизни работе. Однако около 5,6% соискателей не смогли однозначно определиться с соотношением работы и личной жизни и указывали свой вариант. Среди таких откликов с разными вариациями встречались ответы "зависит от увлекательности работы", "работа - неотъемлемая и интересная часть жизни", "важен результат, а не время". Один из часто встречающихся ответов - "выкладываюсь на 100% как на работе, так и дома".

Какими бы разными ни были варианты, большинство респондентов, оставлявших свои комментарии, сходились во мнении, что принципиальное соотношение работы и личной жизни не важно, важно чувствовать себя при этом сочетании гармоничным и счастливым человеком.

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