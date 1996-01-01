"Норита" меняет вывеску

Салоны цветов "Норита" поменяли название. Теперь на всех салонах, входящих в сеть, появилась вывеска с именем нового владельца - компании "Бизнес-букет".

Как уже сообщала ДДГ "ЗР", весной этого года один из крупнейших российских игроков цветочного рынка - компания "Бизнес-букет" приобрела своего самого сильного конкурента - сеть салонов цветов "Норита". Однако сохранять марку, на создание и укрепление которой прежние владельцы потратили около 15 лет, новые собственники не стали, предпочитая развивать собственный бренд.

По мнению экспертов, новые владельцы выбрали наиболее традиционный путь. "При покупке бизнеса у нового собственника есть два пути, каждый из которых зависит от первоначальных намерений покупателя. Если покупателя интересовала именно марка, которая уже имеет определенный вес на рынке, но он и после покупки продолжает развивать ее. Если же речь идет о поглощении основного конкурента и укрупнении уже имеющегося бизнеса, то, как правило, бизнесмены предпочитают менять вывеску на приобретенном предприятии и развивать дальше уже единую сеть под единым брендом. И это, в принципе, оправданно - продвигать на рынок один бренд гораздо проще, чем параллельно развивать и поддерживать несколько марок", - сказал в интервью "ЗР" эксперт.