Экологическую отчетность упростили

В силу вступила новая форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ упростила форму расчета. Новая форма расчета принята для повышения эффективности контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду, для чего существенно сокращен ее объем и упрощена процедура заполнения.