"Электронный билет" для бухгалтерии заменит распечатка

Авиабилет командированному работнику был куплен с использованием технологии "электронный билет", при которой не выписывается бланк авиабилета, а предоставляются только квитанции и посадочный талон. В этом случае оправдательными документами в целях исчисления налога на прибыль могут служить распечатки документов, предоставляемых авиакомпанией и посадочный талон. Об этом Минфин России напомнил в письме от 17.07.2007 № 03-03-06/4/99.