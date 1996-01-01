СвободноКОНВЕРТируемая зарплата

Автором идеи об объяснении с властями руководителей предприятий, выплачивающих своим работникам зарплату ниже прожиточного минимума, в марте прошлого года выступил глава Федеральной налоговой службы Анатолий СЕРДЮКОВ. Сегодня с "зарплатой в конвертах", иллюзорным жалованием в 1,5 тыс. руб., борются всем миром. Но реальность пока такова, по различным оценкам, от 35 до 50% работников получают зарплату в теневом бизнесе. Такая ситуация характерна для всех отраслей некогда народного хозяйства.

Как удалось выяснить ДДГ "ЗР" из своих источников, в Приморском крае также существует специфическая градация действительных зарплат по отраслям и тем, что предприятия указывают на бумаге. Так, средняя зарплата в сфере оптовой торговли по краю составляет 7700 руб., во Владивостоке 16600 руб. Официально показывают чуть более 3500 тыс. руб. Аналогичная ситуация и в рознице. В сфере общественного питания официально проходит и цифра 1700 руб., тогда как в этой отрасли получают никак не меньше 8200 руб. На указанные цифры в том числе ориентируются межведомственные комиссии различных уровней, прежде чем пригласить руководителя на "ковер".

Приглашение просят принять

По статистическим данным, сегодня НДФЛ догоняет по собираемости "налогового гиганта" НДС. Оба налога являются отчасти возвратными, поэтому усиление деятельности по легализации заработной платы, в том числе со стороны налоговой службы, понятно. По словам Светланы ШЕВЧЕНКО, начальника отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, около 40 работодателей, выплачивающих зарплату своим сотрудникам ниже прожиточного минимума, в инспекцию приглашают еженедельно. Другой вопрос - внемлют ли они таким приглашениям? Появляется на "ковре" лишь половина. Это обстоятельство само по себе причина штрафа со стороны фискальных органов.

Поскольку существует специальная процедура оповещения налогоплательщиков-работодателей. Приглашение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адреса, указанные в учредительных документах, а также на домашние адреса руководителей и учредителей организации. Если приглашенный не явился дважды и уважительная причина отсутствует, то он будет оштрафован в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ. Если же заказное письмо возвратится обратно в налоговую с отметкой почтового отделения о том, что адресат по указанному адресу не значится, будут предприняты шаги по выяснению фактического адреса плательщика.

Кстати, за предоставление ложной информации о месте фактического пребывания фирмы также предусмотрен штраф. Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривает указание лишь одного адреса, действительного.

Потери сотрудника

Совсем не хотелось бы пугать наших налогоплательщиков, замечает Светлана Шевченко, но реальность такова, что с зарплаты 1-2 тыс. руб., пенсионные накопления будут соответственными, т. е. 14 руб. 50 копеек в год. Молодым семьям также не с руки прятать доходы "в тени". Так, если у молодой мамы официальная зарплата в размере 3-5 тыс. руб., то каким будет ее пособие по беременности и родам?

Возможность ипотечного кредитования становится невозможной или обременительной, поскольку процентные ставки банков для не подтвержденного дохода существенно выше, чем по справке 2-НДФЛ. Последствия же для общества также небезобидны. Практически все население, получающее теневые зарплаты, находится вне правового поля. Не секрет, что некоторые фирмы принимают молодых людей на работу с испытательным сроком на минимальную зарплату, а по истечении 3 месяцев его увольняют. Прокуратура по этим случаям не может возбудить уголовное дело, т. к. устное обещание к делу отнести нельзя.

Работодатель должен заботиться о благосостоянии своей фирмы. Ему остается лишь решить вопрос, что выгоднее: удержать работника или найти нового, обучить, обеспечить его мотивацию. По средним подсчетам, увольнение одного работника обходится фирме в 1,5 годовых оклада. Напряженная атмосфера в коллективе, где зарплаты находятся на грани "смешных", становятся причиной для обращения самих сотрудников предприятий на телефоны доверия. Причины, как правило, две: граждане столкнулись с отказом в кредите, либо невозможностью получить соразмерные расходам налоговые вычеты при покупке жилья. Так что повод пригласить на комиссию в налоговую будет всегда.