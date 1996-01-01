У "Прогресса" своя трехлетка

ОАО ААК "Прогресс" вошло в двадцатку лучших промышленных предприятий страны. И это было лучшим поздравлением для арсеньевцев из уст генерального директора Юрия ДЕНИСЕНКО в День Воздушного флота.

Уже сегодня удалось увеличить загрузку производственных мощностей до 70%. В ближайшие три года перспективы "Прогресса" и Арсеньева будут связаны с производством продукции по госконтрактам и коммерческим договоренностям. Так, помимо производства боевых вертолетов "Ка-52", двухместного варианта "Ка-50" и вертолета "Ка-62", созданного на базе армейского "Ка-60", арсеньевцы рассчитывают получить и гражданский контракт в открытом конкурсе по разработке воздушных судов, производстве агрегатов самолета "Ту-334-100" в сотрудничестве с ФГУП "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П.Горбунова".