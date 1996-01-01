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У "Прогресса" своя трехлетка
ОАО ААК "Прогресс" вошло в двадцатку лучших промышленных предприятий страны. И это было лучшим поздравлением для арсеньевцев из уст генерального директора Юрия ДЕНИСЕНКО в День Воздушного флота.
Уже сегодня удалось увеличить загрузку производственных мощностей до 70%. В ближайшие три года перспективы "Прогресса" и Арсеньева будут связаны с производством продукции по госконтрактам и коммерческим договоренностям. Так, помимо производства боевых вертолетов "Ка-52", двухместного варианта "Ка-50" и вертолета "Ка-62", созданного на базе армейского "Ка-60", арсеньевцы рассчитывают получить и гражданский контракт в открытом конкурсе по разработке воздушных судов, производстве агрегатов самолета "Ту-334-100" в сотрудничестве с ФГУП "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П.Горбунова".
ДосьеУказом президента ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" исключен из реестра стратегических предприятий страны. Это было сделано для того, чтобы внести госпакет акций авиационной компании в уставный капитал ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром". Объединение вертолетных компаний страны должно завершиться не позднее чем через девять месяцев. В состав холдинга войдут московские компании "Камов" и "Р.Е.Т. Кронштадт", "Казанский вертолетный завод", ростовский - "Роствертол", приморское ОАО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" и Кумертауское АПП.
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