www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

У "Прогресса" своя трехлетка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО ААК "Прогресс" вошло в двадцатку лучших промышленных предприятий страны. И это было лучшим поздравлением для арсеньевцев из уст генерального директора Юрия ДЕНИСЕНКО в День Воздушного флота.

Уже сегодня удалось увеличить загрузку производственных мощностей до 70%. В ближайшие три года перспективы "Прогресса" и Арсеньева будут связаны с производством продукции по госконтрактам и коммерческим договоренностям. Так, помимо производства боевых вертолетов "Ка-52", двухместного варианта "Ка-50" и вертолета "Ка-62", созданного на базе армейского "Ка-60", арсеньевцы рассчитывают получить и гражданский контракт в открытом конкурсе по разработке воздушных судов, производстве агрегатов самолета "Ту-334-100" в сотрудничестве с ФГУП "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П.Горбунова".

Досье

Указом президента ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" исключен из реестра стратегических предприятий страны. Это было сделано для того, чтобы внести госпакет акций авиационной компании в уставный капитал ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром". Объединение вертолетных компаний страны должно завершиться не позднее чем через девять месяцев. В состав холдинга войдут московские компании "Камов" и "Р.Е.Т. Кронштадт", "Казанский вертолетный завод", ростовский - "Роствертол", приморское ОАО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" и Кумертауское АПП.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru