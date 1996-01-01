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Как молодежь ищет работу?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В наше время существует масса источников получения информации о работе: радио, телевидение, газета, объявления и т. д. Но какой из них наиболее популярен у городской молодежи?

Юля, студентка ДВГУ:

- Самый простой способ найти информацию о работе - купить газету. Телевидение также предоставляет возможность узнать об интересующей вас работе.

Аня и Марина, студентки ВГУЭС:

- Наиболее полную информацию о работе можно получить в Интернете. Пользоваться газетами в наше время, наверное, как-то не модно.

Ирина, менеджер:

- Лично я искала объявления о работе в газете "Дальпресс", и мне кажется, что многие пользуются этим видом СМИ. Но моя подруга считает, что проще всего, сидя дома на диване, послушать объявления по телевизору. У каждого разное мнение на этот счет.

Елена, парикмахер:

- Честно говоря, я думаю, что самую точную информацию о работе можно получить от знакомых. Они уж точно плохого не посоветуют. Помимо этого я люблю лишний раз заглянуть в Интернет, там тоже очень много интересных предложений и достаточно емкая информация.

Катерина, менеджер:

- На мой взгляд, проще всего включить телевизор и послушать различные предложения, касающиеся работы. А что еще проще, так это идти по улице и читать объявления, которые на каждом столбе висят. Но что касается меня, я не пользовалась ни тем, ни другим, мне подруга предложила.

Ольга, зубной техник:

- Я предпочитаю Интернет. Хотя большое количество молодежи пользуется газетами, это - один из самых доступных источников.

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