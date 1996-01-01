ФНС теперь будет считаться с судебной практикой

Федеральная налоговая служба в своем свежем письме с грифом "для служебного пользования" позволила инспекторам учитывать при проверках судебную практику не в пользу налоговиков. В оригинале это звучит так: "Таким образом, если налоговый орган полагает, что обстоятельства дела сходны с теми обстоятельствами, при которых действия налогового органа признаны незаконными и у налогового органа отсутствуют основания полагать, что рассмотрение дела в суде закончится в пользу налогового органа, то в целях исключения потерь бюджета, связанных в том числе с уплатой налоговыми органами процентов, начисленных в порядке, предусмотренном кодексом, налоговый орган может учитывать сложившуюся арбитражную судебную практику по данному вопросу".