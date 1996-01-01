Интеллект в собственности

Если при рассмотрении споров о защите интеллектуальной собственности точно руководствоваться буквой российского законодательства, то в итоге может пострадать не только владелец торговой марки, но и потребитель.

Такой вывод озвучили судьи Высшего Арбитражного суда (ВАС) на семинаре "Актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности и применения обеспечительных мер в государственных судах", который прошел во Владивостоке.

Одной из тем, в тонкости которой федеральные судьи посвящали коллег из приморского арбитража, стала защита интеллектуальной собственности. При этом, как отметила судья ВАС суда РФ Татьяна НЕШАТАЕВА, "как российские, так и зарубежные суды к этой теме до сих пор подходов не нашли. Более того, отрасль не урегулирована настолько, что обычный гражданин может "обуть" крупную фирму с мировым именем на миллионы долларов. Так было, например, с компанией "Кодак", которой несколько раз отказали в защите зарегистрированного товарного знака "Кодак" в отношении доменного имени Kodak.ru. Скандал разразился после того, как этот домен зарегистрировал в РосНИИРОС индивидуальный предприниматель Александр ГРУНДУЛ, а потом использовал в своих коммерческих интересах".

По утверждению заместителя начальника отдела международного права ВАС Владислава СТАРЖЕНЕЦКОГО, авторское право сегодня является одним из самых динамично развивающихся категорий дел. Их прирост составляет от 20% до 40% в год. Потому что самыми ценными активами у тех же коммерческих предприятий в настоящее время являются не заводы или земли, а интеллектуальная собственность. При этом большинство исков составляют споры о товарных знаках и иных средствах индивидуализации. На втором месте по распространенности - авторские и смежные права, на третьем - патентные споры.

Между тем, поскольку интеллектуальная собственность для России стало абсолютно новой отраслью, каждое третье такое дело носит прецедентный характер. Таким образом, по мнению Татьяны Нешатаевой, только судьи могут заполнить пробелы в законодательстве, поскольку они ближе к жизни и не такие инертные.