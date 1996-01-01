Ничтожный аукцион

В интересах администрации Владивостока прокуратура вчинила иск важнейшему институту мэрии, ранее известному под брендами КУМИ, УМС, а теперь - УМИГА (Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры). Требование вполне традиционное: признать незаконными результаты одного из проведенных аукционов, применив последствия недействительности ничтожной сделки. То есть вернуть все на круги своя.

Сегодня подобные споры не редкость, но, как свидетельствует статистика Приморского арбитражного суда, очень редко заявленные иски удовлетворяются в полном объеме. Видимо, потому, что организаторы и участники распродажи муниципального добра научились действовать в формальных рамках закона. Чего, увы, не скажешь о случае с приватизацией имущества по ул. Семеновская, 1/10 Пограничная, литер "е".

За сложным адресом на пересечении двух центральных улиц (район бывшей Миллионки) скрывается скромное помещение площадью около 80 кв. м. Нынешнему владельцу оно досталось по рекордной цене 12 500 руб. Это не опечатка. За каждый "квадрат" апартаментов ООО "Лысава" выложило. . . 130 отечественных рублей. Причем победитель определился в условиях конкурентной борьбы. Второй участник торгов (гр-н Л.) давал меньше и потому, видимо, сошел с дистанции.

Пора сказать, что аукцион состоялся 7 лет назад. Да, конечно, деньги в те времена были другие и недвижимость не столь дорога, как сейчас, но все же, все же... При разбирательстве в суде всплыли и другие загадочные факты. К примеру, объявление о торгах появилось в печати за 2 недели до выхода в свет постановления и.о. главы города о приватизации объекта недвижимости. Дальше - больше. План продажи помещения комиссией по приватизации принят не был - раз; действия, направленные на подготовку и организацию аукциона, не проводились - два; начальная цена не установлена - три. Комиссия посчитала рыночную стоимость объекта явно заниженной. Согласно отчету об оценке, подготовленному ООО "Далэк-Консалтинг", помещение в центре города "тянуло" всего-то на 10 562 руб. Грубые нарушения закона не помешали властям провести аукцион 13 июня 2000 г. В тот же день администрация Владивостока утвердила и одобрила результаты торгов, а 16-го удачливый покупатель принял муниципальное имущество в свое полное владение.

Выявив этот грешок прежней горадминистрации, прокуратура потребовала полного его искупления. В качестве второго ответчика, наряду с управлением муниципальной собственности, привлечено ООО "Лысава" (спорное помещение по-прежнему числится за ним). Удивительно, но нынешние обитатели дома на Океанском проспекте, 20, в интересах которых обратился в суд надзирающий орган, полагают, что (цитата из материалов дела) "иск заявлен необоснованно, требования законодательства при проведении торгов соблюдены, а имеющиеся недостатки не являются грубыми нарушениями и не могут служить основанием для признания результатов торгов недействительными".

Суд между тем посчитал обоснованной позицию прокуратуры. Главный вывод служителей Фемиды: аукцион по продаже муниципального имущества проведен с грубым нарушением законодательства о приватизации. Решением от 10 августа 2007 г. арбитражный суд признал недействительными протокол об итогах аукциона и договор купли-продажи помещений по ул. Семеновская, 1/10 Пограничная литер "е" и обязал управление имущества возвратить компании "Лысава" 12500 рублей. Та в свою очередь обязана вернуть объект в муниципальную собственность. Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.