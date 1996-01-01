Цветоводы приморского Артема недовольны новыми рынками

В Артеме началось пикетирование, организованное цветоводами-любителями на месте строительства нового рынка.

Как сообщает "ЭХО-ДВ" со ссылкой на председателя совета предпринимателей города Артема Ларису КАВУН, "цветоводов-любителей не устраивает политика местных властей и владельцев рынков. Дело в том, что администрация города активно продвигает на рынки города перекупщиков цветов из Голландии. А вот общество цветоводов "Кардинал", объединившее в свои рядах пенсионеров и любителей цветоводов Артема, лишилось последнего места. Земля под их киосками отдана в аренду ОО "Эльвира" на 20 лет. Практически ни одному простому предпринимателю не удавалось в нашем городе получить землю в аренду на столь длительный срок".