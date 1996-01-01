В Хабаровском крае определили "габариты" розничных рынков...

Правительство Хабаровского края приняло постановление об утверждении основных требований к планировке и застройке розничных рынков. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Хабаровского края.

Согласно утвержденным требованиям размер земельного участка, предоставляемого для размещения рынка, не должен быть менее 300 кв. м для муниципальных районов и поселений и 500 кв. метров для городских округов. Максимальная площадь земельного участка под размещение рынка не ограничивается.