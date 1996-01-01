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Что ищут в Китае наши лесорубы?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня, 16 августа, в Муданьцзяне провинции Хэйлунцзян открылась 3-я Китайская лесохозяйственная выставка-ярмарка.

2007 г. объявлен в Китае годом России. Поэтому выставка в Муданьцзяне открывается с форума "Развитие сотрудничества между Китаем и Россией в лесопромышленной сфере". В связи с вводом запретительных пошлин на вывоз круглого леса тема весьма остра. На конференции ожидаются сотни представителей власти и бизнеса двух стран, чтобы обсудить вопросы поставок в Китай российской древесины и лесопродукции, китайских инвестиций в российскую деревоперерабатывающую промышленность на Дальнем Востоке и создания на территориях обеих стран совместных производств.

О масштабности 3-й китайской лесохозяйственной выставки-ярмарки свидетельствует состав ее участников и гостей. С китайской стороны это представители государственного лесного управления КНР, члены Хэйлунцзянского и Муданьцзянского народных правительств, руководители предприятий национального ЛПК (таких как Союз производителей мебели провинции Хэйлунцзян, Цзилиньской и Неймэнгунской корпораций по лесопромышленности).

С российской же стороны на выставку в качестве почетных участников и гостей прибыли многочисленные делегации чиновников и бизнесменов от дальневосточных регионов.

В частности, делегацию из Приморья возглавляет вице-губернатор края Александр ТАБАЧЕНКО, курирующий лесную промышленность. В составе приморской делегации также много представителей Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров (ПАЛЭКС).

3-я китайская лесохозяйственная выставка-ярмарка продлится до 23 августа на территории Муданьцзянского большого рынка - ЧЖЭЧЖУН и Муданьцзянского международного выставочного центра машин - ЦЗИАХЭН. Под экспонаты выставки отведено в общей сложности 40 000 кв. м. Все они разбиты по шести большим павильонам: лесных изделий, деревообрабатывающего оборудования, новых технологий, химических и декоративных материалов, смежных отраслей, российской лесопродукции и деревообрабатывающего оборудования.

Муданьцзян - один из главных китайских центров торговли с Россией. На его долю приходится 15% торгового оборота Китая с Россией и более 20% импортируемого в Китай российского леса. На территории Муданьцзяня находятся около 2000 предприятий по переработке древесины.

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