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Тонна золота от артели "Амур"
Как сообщает пресс-служба артели, за первое полугодие добыто 961 кг рудного и россыпного золота (109% к плану, 68% к I полугодию 2006 г.), 1 131 кг платины (103% и 137%), 711 кг серебра (112% к плану, 166% к I полугодию 2006 г.).
Производственная программа первого полугодия 2007 г. выполнена с превышением плана. При этом фактические объемы добычи платины и серебра выросли, добыча золота сократилась. Сокращение золотодобычи в компании объясняют прекращением в июле 2006 г. добычи рудного золота на месторождении "Тас-Юрях" и началом строительства нового ГОК "Тас-Юрях" на месторождении "Тукчи" в восточной части Аяно-Майского района (Хабаровский край).
Запуск золотоизвлекающей фабрики ГОК "Тас-Юрях" (новый) состоялся в конце июня 2007 г. Плановая мощность по переработке руды ГОКа в целом - 230 тыс. т в год.
Итоги финансовой деятельности общества за полугодие составили: выручка от продажи - 1,661 млрд руб. прибыль от продаж - 316,5 млн руб., прибыль до налогообложения - 173 млн руб.; чистая прибыль - свыше 114 млн руб.
ДосьеЗАО "Артель старателей "Амур" входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России. В феврале 2007 г. 53% акций ЗАО аккумулированы ЗАО "Альянс-Пром" (дочерняя компания ОАО "Группа Альянс", осуществляющая управление ее промактивами) и рядом дружественных компаний. Артель "Амур" - один из крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края.
За I полугодие 2007 г. в бюджеты всех уровней перечислено более 228 млн руб., что на 27% выше, чем за аналогичный период 2006 года. При этом налоговые отчисления в бюджеты Хабаровска и Хабаровского края составили в сумме 197,8 млн руб.
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