Акционеры "Тернейлеса" переизберут совет директоров

Акционеры ОАО "Тернейлес" (Приморский край) на внеочередном собрании акционеров 3 ноября рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета. Напомним, что в совет директоров "Тернейлеса" на годовом собрании 30 июня были избраны 7 человек, в том числе 3 представителя японской Sumitomo Corporation, владеющей 40,01% акций компании. По сведениям ДДГ "ЗР", на внеочередном собрании в совет директоров будет введен еще один представитель Sumitomo.