"Тернейлес" построит еще один завод

ОАО "Тернейлес" готовится к строительству в Пластуне нового лесоперерабатывающего завода для переработки 700 тыс. кубометров леса.

Часть инвестиций на завод предоставят зарубежные партнеры предприятия. Пока что "Тернейлес" ежегодно экспортирует через "Сумитомо Корпорейшн" в Японию, Китай, Южную Корею около 1 млн кубометров древесины, в объеме экспорта переработанная древесина занимает менее 35%. Создание нового завода позволит сменить пропорцию.

Одновременно "Тернейлес" продолжает реализовывать проект "Самарга" по освоению Самаргинского лесного бассейна. Параллельно с заготовкой леса идет строительство новых дорог, на морском побережье завершают сооружение перевалбазы, через которую будет транспортироваться лес. В освоение проекта "Самарга" уже вложено 750 млн руб. из требуемых 2 млрд.