НМТП задействован в доставке труб для ВСТО

ОАО "Находкинский морской торговый порт" (НМТП, предприятие "Евраз Груп") завершает отгрузку на железнодорожные вагоны первой партии труб для сборки первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Как сообщила пресс-служба порта, судовая партия труб с полимерным покрытием диаметром 1220 мм, длиной 11,5 метра и объемом 12 тыс. тонн - груз импортного направления, следующий из Китая в Восточную Сибирь и Якутию для сборки первой очереди трубопровода.

В течение нескольких месяцев в порту будет произведена перевалка еще пяти судовых партий труб общим объемом до 50 тыс. тонн. Согласно контракту, НМТП предоставляет достаточное количество технологических линий, укомплектованных бригадами докеров-механизаторов для обеспечения отгрузки минимум 2700 тонн трубопродукции в 60 полувагонов ежесуточно.